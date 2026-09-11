Рецепт консервированных огурцов на зиму «по-венгерски» позволяет получить хрустящие и ароматные заготовки без сложных ингредиентов. Достаточно соли, сахара, уксуса и привычных специй — и банки простоят всю зиму.

Рецепт маринованных огурцов на зиму с привычным маринадом — это уже проверенная база для каждой кладовой. Если же хочется, чтобы заготовки вышли по-особенному хрустящими, стоит попробовать вариант «по-венгерски».

Домашние консервированные огурцы остаются одной из самых популярных заготовок на зиму. Секрет вкусных и плотных огурчиков — в простом маринаде, привычных специях и правильной стерилизации, благодаря которой банки спокойно стоят всю зиму.

Рецепт консервированных огурцов на зиму не требует никаких сложных ингредиентов — именно о таком способе заготовки сообщает на Instagram-страницу фудблогера Татьяны Юшиной. На 5 килограммов огурцов достаточно воды, уксуса, сахара, соли и специй, которые всегда найдутся дома.

Ингредиенты на 5 килограммов огурцов

5 кг огурцов

вода — 3,5 л

уксус — 0,5 л

сахар — 600 г

соль — 100 г

чеснок, лавровый лист, чёрный и душистый перец, гвоздика, сухие зёрна горчицы

Пошаговое приготовление

Сначала огурцы помойте и замочите в холодной воде на 2-3 часа — это сделает их хрустящими. В чистые банки объёмом 0,5-1 литр положите по 1 зубчику чеснока, 1 лавровому листу, 1 гвоздичке (по желанию), несколько горошин чёрного и душистого перца и 1 чайную ложку зёрен горчицы.

Далее плотно наполните банки огурцами. В воду добавьте соль, сахар и уксус и доведите маринад до кипения. Горячим маринадом залейте огурцы в банках и накройте их крышками.

На дно широкой кастрюли положите полотенце, сверху поставьте банки, налейте горячую воду и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и стерилизуйте огурцы 5-7 минут, после чего достаньте банки, герметично закройте крышками и переверните.

Укутайте банки тёплым одеялом и оставьте до полного остывания. Хранить такие огурцы можно в прохладном тёмном месте всю зиму — они получаются хрустящими, в меру кисло-сладкими и очень ароматными.

Что важно учесть

Для заготовки лучше брать небольшие плотные огурцы одного размера — тогда они равномерно пропитаются маринадом. Не пропускайте замачивание в холодной воде: именно оно отвечает за хрусткость, а стерилизация 5-7 минут — за то, что банки не «сорвёт» и они простоят до весны.

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