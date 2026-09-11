Попытка сэкономить несколько гривен на зарядном кабеле может превратить смартфон в неработающий «кирпич» — эксперты объяснили, почему дешевые аксессуары опасны и как распознать подделку.

Если смартфон внезапно стал «кирпичом», причиной часто является дешевый зарядный кабель. Как сообщает американское технологическое издание BGR, попытка сэкономить несколько гривен на USB-проводе впоследствии выливается в дорогой ремонт или покупку нового гаджета.

Дешевые зарядные устройства лишены необходимых микросхем и защитных резисторов. Из-за этого телефон и зарядка не могут правильно контролировать подачу тока — устройство получает нестабильную мощность, которая перегревает аккумулятор, снижает его емкость и заметно замедляет зарядку.

Качество материалов в таких проводах настолько низкое, что они легко плавятся или провоцируют короткое замыкание. Следствием может стать не только потеря данных при подключении к компьютеру, но и расплавленный порт, сгоревшая материнская плата или даже пожар.

Как отличить качественный кабель от подделки

Распознать подделку все сложнее, ведь фальшивки становятся убедительнее. Самый надежный способ — искать официальную маркировку от USB Implementers Forum (USB-IF) и проверять ее через онлайн-каталог организации. Стоит обратить внимание и на упаковку: размытая печать или ошибки в текстах сразу выдают фальшивку.

О качестве расскажет и само исполнение. Хороший кабель имеет плотную нейлоновую оплетку или качественный силикон (TPE), а его штекер входит в разъем плотно, без люфта.

Что делать, если кабель греется

Если во время подключения провод ощутимо нагревается, а смартфон начинает заряжаться медленнее — это четкий сигнал немедленно заменить аксессуар. Не стоит доводить до перегрева, который может окончательно вывести гаджет из строя.

Как правильно заряжать смартфон

Современные смартфоны автоматически прекращают зарядку после достижения 100%, поэтому периодическое пребывание на полной зарядке не является критически опасным. Однако специалисты советуют не держать устройство подключенным часами, особенно ночью, чтобы избежать перегрева и преждевременного износа аккумулятора.

Пользоваться телефоном во время зарядки технически безопасно благодаря современным системам защиты, но делать этого не стоит: активное использование вызывает перегрев и замедляет зарядку, что со временем ускоряет старение батареи.

Ранее Politeka сообщала, это убивает батарею: эксперты рассказали, как нельзя заряжать смартфон.

Также Politeka сообщала, что делать, если смартфон перегревается.