Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а этот бисквит готовится еще проще: тесто замешивается за 5 минут, а остальную работу делает духовка. Добавьте несколько базовых продуктов — и получите пышный, нежный десерт с сочным джемовым слоем.
Ингредиенты для бисквита с джемом
- 175 г сливочного масла + немного для смазывания формы
- 175 г сахара (лучше мелкого)
- 175 г самоподнимающейся муки (мука с добавленным разрыхлителем)
- 3 яйца
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 200 г клубничного или малинового джема
- заварной крем, сливки или мороженое — для подачи
Как приготовить бисквит с джемом: пошагово
Разогрейте духовку до 200 °C (или 180 °C в режиме конвекции). Форму размером 25×25 см или прямоугольную 20×30 см смажьте сливочным маслом.
В большой миске взбейте сливочное масло, сахар, муку, яйца и ванильный экстракт до однородности — масса должна стать гладкой.
Распределите джем по дну формы, а сверху выложите ложкой тесто и равномерно разровняйте его.
Выпекайте 20–25 минут, пока бисквит не станет светло-золотистым и не поднимется, а деревянная шпажка, воткнутая в середину, не будет выходить чистой.
Подавайте теплым с заварным кремом, сливками или мороженым.
Такой десерт вкуснее всего теплым, сразу после духовки. Остатки можно хранить в герметичном контейнере несколько дней и перед подачей слегка подогреть. Вместо клубничного джема хорошо подойдет малиновый или любой другой густой джем.
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