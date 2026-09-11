Бисквит с джемом — простой семейный десерт, который готовится всего из нескольких продуктов и за полчаса становится пышным, нежным и сочным.

Рецепт торта на сковороде мы уже публиковали — а этот бисквит готовится еще проще: тесто замешивается за 5 минут, а остальную работу делает духовка. Добавьте несколько базовых продуктов — и получите пышный, нежный десерт с сочным джемовым слоем.

Ингредиенты для бисквита с джемом

175 г сливочного масла + немного для смазывания формы

175 г сахара (лучше мелкого)

175 г самоподнимающейся муки (мука с добавленным разрыхлителем)

3 яйца

1 ч. л. ванильного экстракта

200 г клубничного или малинового джема

заварной крем, сливки или мороженое — для подачи

Как приготовить бисквит с джемом: пошагово

Разогрейте духовку до 200 °C (или 180 °C в режиме конвекции). Форму размером 25×25 см или прямоугольную 20×30 см смажьте сливочным маслом.

В большой миске взбейте сливочное масло, сахар, муку, яйца и ванильный экстракт до однородности — масса должна стать гладкой.

Распределите джем по дну формы, а сверху выложите ложкой тесто и равномерно разровняйте его.

Выпекайте 20–25 минут, пока бисквит не станет светло-золотистым и не поднимется, а деревянная шпажка, воткнутая в середину, не будет выходить чистой.

Подавайте теплым с заварным кремом, сливками или мороженым.

Такой десерт вкуснее всего теплым, сразу после духовки. Остатки можно хранить в герметичном контейнере несколько дней и перед подачей слегка подогреть. Вместо клубничного джема хорошо подойдет малиновый или любой другой густой джем.

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