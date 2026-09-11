Рецепт торта на сковороді ми вже публікували — а цей бісквіт готується ще простіше: тісто замішується за 5 хвилин, а решту роботи робить духовка. Додайте кілька базових продуктів — і отримаєте пишний, ніжний десерт із соковитим джемовим шаром.
Інгредієнти для бісквіта з джемом
- 175 г вершкового масла + трохи для змащування форми
- 175 г цукру (краще дрібного)
- 175 г самопідйомного борошна (борошно з доданим розпушувачем)
- 3 яйця
- 1 ч. л. ванільного екстракту
- 200 г полуничного або малинового джему
- заварний крем, вершки або морозиво — для подачі
Як приготувати бісквіт з джемом: покроково
Розігрійте духовку до 200 °C (або 180 °C у режимі конвекції). Форму розміром 25×25 см або прямокутну 20×30 см змастіть вершковим маслом.
У великій мисці збийте вершкове масло, цукор, борошно, яйця та ванільний екстракт до однорідності — маса має стати гладкою.
Розподіліть джем по дну форми, а зверху викладіть ложкою тісто й рівномірно розрівняйте його.
Випікайте 20–25 хвилин, поки бісквіт не стане світло-золотистим і не підніметься, а дерев'яна шпажка, встромлена в середину, не виходитиме чистою.
Подавайте теплим із заварним кремом, вершками або морозивом.
Такий десерт найсмачніший теплим, одразу після духовки. Залишки можна зберігати в герметичному контейнері кілька днів і перед подачею злегка підігріти. Замість полуничного джему добре підійде малиновий або будь-який інший густий джем.
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