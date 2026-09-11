Массированный удар РФ по складам медикаментов в Киеве уничтожил сотни тонн лекарств и нанес ущерб более чем на 100 миллионов долларов. Дефицита базовых препаратов сейчас нет, но риски сохраняются для тех, кто принимает импортные лекарства.

После вражеского удара по складам медикаментов в Киевской области уничтожены сотни тонн лекарств, а ущерб оценивают более чем в 100 миллионов долларов. При этом дефицита базовых фармацевтических препаратов в столице сейчас не наблюдается.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» рассказала депутат Киевского городского совета, юрист в области медицинского права и министр здравоохранения Украины в 2019–2020 годах Зоряна Скалецкая. По ее словам, сигналов о дефиците лекарств в Киеве сейчас нет ни от пациентов, ни от врачей, оказывающих амбулаторную помощь и выписывающих рецепты.

В то же время в некоторых аптеках люди начали массово скупать препараты без реальной необходимости — «просто массово что-то скупают, хотя потребности или угрозы нет», как описывают ситуацию работники фармации. Такой ажиотаж, по словам Скалецкой, не означает, что лекарства исчезают с полок.

Кому стоит сделать запас

Эксперт подчеркнула: в Киеве работают как крупные частные аптечные сети, так и небольшие частные и коммунальные аптеки, поэтому проблем с доступом к базовым и самым необходимым препаратам сейчас нет. Однако пациентам, регулярно принимающим импортные лекарства, советуют иметь запас примерно на месяц: их доставка предполагает транспортировку на склады, таможенное оформление и развоз по аптекам.

В то же время для самых важных лекарств, которые сегодня принимают пациенты, есть альтернатива украинских производителей, поэтому говорить о дефиците сейчас не стоит. Фармацевтические склады имеют особые требования к хранению: для многих препаратов необходимо соблюдать холодовую цепь, а отдельные склады должны быть сертифицированы.

Пострадавшие склады могут быть важной частью общей логистики, ведь Киев используют не только для обеспечения столицы, но и как логистический центр для других регионов Украины. Из-за войны фармацевтическая логистика уже частично перестроилась по принципу доставки небольшими партиями — особенно это касается прифронтовых областей.

Что делать, если нужных лекарств нет в аптеке

Киевлянам при отсутствии определенных лекарств советуют активно пользоваться онлайн-платформами и аптечными веб-порталами: сети могут перенаправлять необходимые позиции из других регионов и доставлять их по адресу пациента. Препараты для пациентов с критическими состояниями закупаются централизованно и используются преимущественно в стационарах.

А вот лекарства, которые человек принимает амбулаторно дома — от давления, для сосудов, сердечно-сосудистые или, например, при бронхиальной астме, — в поликлиниках не хранятся, поэтому прийти и просто взять их там нельзя. В Киеве предусмотрен резерв медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций: это базовые препараты — антибиотики, обезболивающие и кровоостанавливающие средства. Отдельно формируются запасы для медучреждений на осенне-зимний период.

На стоимость лекарств влияет рост расходов на аренду новых помещений, оборудование и топливо. Ключевая задача правительства — переговоры с иностранными производителями, чтобы те не приостанавливали поставки из-за рисков безопасности. Украинские производители, по оценке Скалецкой, могут частично обеспечить потребность в препаратах, которые потенциально могут стать дефицитными.

Напомним: 5 сентября склад фармацевтической компании Teva в Украине дважды подвергся ударам во время российской атаки. В компании сообщили, что все сотрудники находятся в безопасности, пострадавших нет.

Ранее Politeka сообщала, прогноз погоды в Киевской области с 10 по 16 сентября: синоптики предупредили о резком перепаде температур.

Также Politeka сообщала, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: кто может быстро получить дом.

Как сообщала Politeka, Киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября.