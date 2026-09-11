Рецепти домашніх соусів і заготовок цієї осені на піку популярності — господині закривають улюблені закуски, щоб запастися на холодну пору. Аджика серед них — одна з найзатребуваніших, адже пасує до гарнірів, перших страв, м'яса й навіть борщу. Простий покроковий спосіб приготування показали на українському кулінарному каналі «Смаколики Юлі». Головне у цьому рецепті — послідовність і дотримання часу виварювання певних інгредієнтів, тоді закуска вийде смачною та стоятиме всю зиму.
Інгредієнти на 5 літрів аджики
Рецепт аджики на зиму розрахований на велику порцію, тому продукти краще купувати одразу впрок:
- 6 кг помідорів;
- 1 кг кислих яблук;
- 1 кг моркви;
- 1 кг цибулі;
- 1,5 кг болгарського перцю;
- 5–10 шт. червоного гострого перцю;
- 300 г часнику;
- 200 мл олії;
- 250 г цукру;
- 4 ст. л. солі (без великої гірки);
- 50 мл оцту 9%.
Як приготувати аджику на зиму
Спершу всі овочі почистіть і наріжте на шматочки, які зручно прогнати через м'ясорубку. З помідорів шкірку не знімають — лише вирізають плодоніжку. Якщо хочете, щоб аджика вийшла гострою, насіння з гострого перцю залиште.
Усі овочі та яблука перекрутіть через м'ясорубку. Часник перемоліть в окрему миску — його додають до інших інгредієнтів пізніше.
Отриману масу (без часнику) поставте варити на 1,5 години. Після цього додайте олію, цукор і сіль та варіть ще 30 хвилин.
Далі перемішайте, додайте часник і прокип'ятіть 15 хвилин. Налийте оцет і варіть ще 5 хвилин. Якщо любите дуже гостре, чилі можна додати вкінці разом із часником.
Готову масу розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Загалом приготування займає близько 140 хвилин, а підготовка продуктів — лише 7 хвилин. У стерилізованих банках така аджика простоїть до самої весни.
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