Рецепт аджики на зиму виручає, коли хочеться закрити одразу 5 літрів ароматної гострої закуски, якої вистачить на всю родину до весни. Класична грузинська аджика з помідорів, яблук і моркви виходить у міру гострою та пасує до гарнірів, м'яса й навіть борщу.

Рецепти домашніх соусів і заготовок цієї осені на піку популярності — господині закривають улюблені закуски, щоб запастися на холодну пору. Аджика серед них — одна з найзатребуваніших, адже пасує до гарнірів, перших страв, м'яса й навіть борщу. Простий покроковий спосіб приготування показали на українському кулінарному каналі «Смаколики Юлі». Головне у цьому рецепті — послідовність і дотримання часу виварювання певних інгредієнтів, тоді закуска вийде смачною та стоятиме всю зиму.

Інгредієнти на 5 літрів аджики

Рецепт аджики на зиму розрахований на велику порцію, тому продукти краще купувати одразу впрок:

6 кг помідорів;

1 кг кислих яблук;

1 кг моркви;

1 кг цибулі;

1,5 кг болгарського перцю;

5–10 шт. червоного гострого перцю;

300 г часнику;

200 мл олії;

250 г цукру;

4 ст. л. солі (без великої гірки);

50 мл оцту 9%.

Як приготувати аджику на зиму

Спершу всі овочі почистіть і наріжте на шматочки, які зручно прогнати через м'ясорубку. З помідорів шкірку не знімають — лише вирізають плодоніжку. Якщо хочете, щоб аджика вийшла гострою, насіння з гострого перцю залиште.

Усі овочі та яблука перекрутіть через м'ясорубку. Часник перемоліть в окрему миску — його додають до інших інгредієнтів пізніше.

Отриману масу (без часнику) поставте варити на 1,5 години. Після цього додайте олію, цукор і сіль та варіть ще 30 хвилин.

Далі перемішайте, додайте часник і прокип'ятіть 15 хвилин. Налийте оцет і варіть ще 5 хвилин. Якщо любите дуже гостре, чилі можна додати вкінці разом із часником.

Готову масу розлийте у стерилізовані банки та закрутіть. Загалом приготування займає близько 140 хвилин, а підготовка продуктів — лише 7 хвилин. У стерилізованих банках така аджика простоїть до самої весни.

@smakolykyjuli АДЖИКА на зиму. Простий та смачний рецепт аджики #аджика #аджиканазиму #консервація #смаколики_юлі 6 кг помідорів 1 кг яблук (кислих) 1 кг моркви 1 кг цибулі 1,5 кг болгарського перцю 5-10 шт червоного гострого перцю 300 г часнику 200 мл олії 250 г цукру 4 ст л солі (без великої гірки) 50 мл оцту 9% 1,5 год варити ( без часнику) + 30 хв з олією, цукром та сіллю + 15 хв з часником ( останні 5 хв - додати оцет) !!!! На цукор і сіль пробуйте ще за смаком! Якщо любите дуже гостре , то перець чилі можете додати вкінці з часником Смачного! Більше рецептів на Ютуб каналі "Смаколики Юлі" ♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari



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