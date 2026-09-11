Рецепты домашних соусов и заготовок этой осенью на пике популярности — хозяйки закрывают любимые закуски, чтобы запастись на холодное время года. Аджика среди них — одна из самых востребованных, ведь она подходит к гарнирам, первым блюдам, мясу и даже борщу. Простой пошаговый способ приготовления показали на украинском кулинарном канале «Смаколики Юли». Главное в этом рецепте — последовательность и соблюдение времени вываривания определенных ингредиентов, тогда закуска получится вкусной и простоит всю зиму.
Ингредиенты на 5 литров аджики
Рецепт аджики на зиму рассчитан на большую порцию, поэтому продукты лучше покупать сразу впрок:
- 6 кг помидоров;
- 1 кг кислых яблок;
- 1 кг моркови;
- 1 кг лука;
- 1,5 кг болгарского перца;
- 5–10 шт. красного острого перца;
- 300 г чеснока;
- 200 мл масла;
- 250 г сахара;
- 4 ст. л. соли (без большой горки);
- 50 мл уксуса 9%.
Как приготовить аджику на зиму
Сначала все овощи почистите и нарежьте на кусочки, которые удобно пропустить через мясорубку. С помидоров кожуру не снимают — только вырезают плодоножку. Если хотите, чтобы аджика получилась острой, семена острого перца оставьте.
Все овощи и яблоки перекрутите через мясорубку. Чеснок перемолите в отдельную миску — его добавляют к остальным ингредиентам позже.
Полученную массу (без чеснока) поставьте вариться на 1,5 часа. После этого добавьте масло, сахар и соль и варите еще 30 минут.
Затем перемешайте, добавьте чеснок и прокипятите 15 минут. Влейте уксус и варите еще 5 минут. Если любите очень острое, чили можно добавить в конце вместе с чесноком.
Готовую массу разлейте в стерилизованные банки и закрутите. Всего приготовление занимает около 140 минут, а подготовка продуктов — всего 7 минут. В стерилизованных банках такая аджика простоит до самой весны.
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