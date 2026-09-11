Рецепт аджики на зиму выручает, когда хочется закрыть сразу 5 литров ароматной острой закуски, которой хватит на всю семью до весны. Классическая грузинская аджика из помидоров, яблок и моркови получается в меру острой и подходит к гарнирам, мясу и даже борщу.

Рецепты домашних соусов и заготовок этой осенью на пике популярности — хозяйки закрывают любимые закуски, чтобы запастись на холодное время года. Аджика среди них — одна из самых востребованных, ведь она подходит к гарнирам, первым блюдам, мясу и даже борщу. Простой пошаговый способ приготовления показали на украинском кулинарном канале «Смаколики Юли». Главное в этом рецепте — последовательность и соблюдение времени вываривания определенных ингредиентов, тогда закуска получится вкусной и простоит всю зиму.

Ингредиенты на 5 литров аджики

Рецепт аджики на зиму рассчитан на большую порцию, поэтому продукты лучше покупать сразу впрок:

6 кг помидоров;

1 кг кислых яблок;

1 кг моркови;

1 кг лука;

1,5 кг болгарского перца;

5–10 шт. красного острого перца;

300 г чеснока;

200 мл масла;

250 г сахара;

4 ст. л. соли (без большой горки);

50 мл уксуса 9%.

Как приготовить аджику на зиму

Сначала все овощи почистите и нарежьте на кусочки, которые удобно пропустить через мясорубку. С помидоров кожуру не снимают — только вырезают плодоножку. Если хотите, чтобы аджика получилась острой, семена острого перца оставьте.

Все овощи и яблоки перекрутите через мясорубку. Чеснок перемолите в отдельную миску — его добавляют к остальным ингредиентам позже.

Полученную массу (без чеснока) поставьте вариться на 1,5 часа. После этого добавьте масло, сахар и соль и варите еще 30 минут.

Затем перемешайте, добавьте чеснок и прокипятите 15 минут. Влейте уксус и варите еще 5 минут. Если любите очень острое, чили можно добавить в конце вместе с чесноком.

Готовую массу разлейте в стерилизованные банки и закрутите. Всего приготовление занимает около 140 минут, а подготовка продуктов — всего 7 минут. В стерилизованных банках такая аджика простоит до самой весны.





@smakolykyjuli АДЖИКА на зиму. Простий та смачний рецепт аджики #аджика #аджиканазиму #консервація #смаколики_юлі 6 кг помідорів 1 кг яблук (кислих) 1 кг моркви 1 кг цибулі 1,5 кг болгарського перцю 5-10 шт червоного гострого перцю 300 г часнику 200 мл олії 250 г цукру 4 ст л солі (без великої гірки) 50 мл оцту 9% 1,5 год варити ( без часнику) + 30 хв з олією, цукром та сіллю + 15 хв з часником ( останні 5 хв - додати оцет) !!!! На цукор і сіль пробуйте ще за смаком! Якщо любите дуже гостре , то перець чилі можете додати вкінці з часником Смачного! Більше рецептів на Ютуб каналі "Смаколики Юлі" ♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari

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