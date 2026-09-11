Більшості отримувачів субсидію на опалювальний сезон перерахують автоматично, однак окремим домогосподарствам доведеться знову звернутися до Пенсійного фонду.

Субсидія на опалення в Україні цього сезону більшості домогосподарств перерахують автоматично — однак окремим родинам доведеться повторно звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити допомогу.

Як пояснили в Пенсійному фонді України (ПФУ), право домогосподарств на допомогу визначили на період із травня 2026 року до 30 квітня 2027-го. Тому більшості чинних отримувачів перед початком опалювального сезону робити нічого не потрібно: розмір виплати з урахуванням витрат на опалення фонд розрахує самостійно.

Це стосується й тих домогосподарств, яким влітку нараховували «нульову» субсидію. Сума 0,00 грн не означає, що людина втратила право на допомогу, — з початком опалювального сезону виплату відновлять без додаткових звернень.

Кому потрібно повторно подати заяву

Заяву і декларацію мають подати домогосподарства, у яких виникли обставини, що потребують додаткового підтвердження. Звернутися до Пенсійного фонду потрібно, якщо:

заявник або член домогосподарства орендує житло і самостійно сплачує комунальні послуги;

фактично у квартирі чи будинку проживає менше людей, ніж там зареєстровано;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які змінили місце проживання;

субсидію оформлюють на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива;

змінився склад зареєстрованих мешканців або членів сім'ї;

змінився перелік комунальних послуг, якими користується родина.

Повторно звернутися також мають ті, хто оформлює субсидію вперше. Подати документи знову можуть і люди, яким влітку відмовили через заборгованість за комуналку, — якщо борг уже погашено, реструктуризовано або оскаржено в суді.

Про зміни у складі домогосподарства, майновому стані чи тривале перебування когось із членів сім'ї за кордоном необхідно повідомити ПФУ протягом 30 календарних днів.

Які документи потрібні

Основний пакет складається із заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати. Залежно від ситуації додатково можуть попросити:

договір оренди житла;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

договір про реструктуризацію комунальної заборгованості;

документи, що підтверджують фактичне проживання людей за вказаною адресою.

Куди подавати документи

Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі, через уповноважену посадову особу територіальної громади чи поштою. Онлайн-звернення приймають через портал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» та портал «Дія».

До якого числа подати заяву

Опалювальний сезон для призначення субсидій триває з 1 жовтня до 30 квітня. Якщо документи подати з 1 жовтня до 30 листопада включно, допомогу призначать із початку опалювального періоду. У разі пізнішого звернення субсидію нарахують із місяця подання заяви.

Тому тим, кому потрібне повторне звернення, варто заздалегідь перевірити документи й не відкладати їхню подачу до кінця листопада, щоб отримати допомогу за весь опалювальний сезон.