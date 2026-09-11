Большинству получателей субсидию на отопительный сезон пересчитают автоматически, однако отдельным домохозяйствам придется снова обратиться в Пенсионный фонд.

Субсидия на отопление в Украине в этом сезоне большинству домохозяйств будет пересчитана автоматически — однако отдельным семьям придется повторно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять помощь.

Как объяснили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), право домохозяйств на помощь определили на период с мая 2026 года до 30 апреля 2027-го. Поэтому большинству действующих получателей перед началом отопительного сезона делать ничего не нужно: размер выплаты с учетом расходов на отопление фонд рассчитает самостоятельно.

Это касается и тех домохозяйств, которым летом начисляли «нулевую» субсидию. Сумма 0,00 грн не означает, что человек потерял право на помощь, — с началом отопительного сезона выплату восстановят без дополнительных обращений.

Кому нужно повторно подать заявление

Заявление и декларацию должны подать домохозяйства, в которых возникли обстоятельства, требующие дополнительного подтверждения. Обратиться в Пенсионный фонд нужно, если:

заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

фактически в квартире или доме проживает меньше людей, чем там зарегистрировано;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, которые изменили место проживания;

субсидию оформляют на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного топлива;

изменился состав зарегистрированных жильцов или членов семьи;

изменился перечень коммунальных услуг, которыми пользуется семья.

Повторно обратиться также должны те, кто оформляет субсидию впервые. Подать документы снова могут и люди, которым летом отказали из-за задолженности за коммунальные услуги, — если долг уже погашен, реструктуризирован или обжалован в суде.

Об изменениях в составе домохозяйства, имущественном состоянии или длительном пребывании кого-то из членов семьи за границей необходимо сообщить в ПФУ в течение 30 календарных дней.

Какие документы понадобятся

Основной пакет состоит из заявления о назначении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах. В зависимости от ситуации дополнительно могут попросить:

договор аренды жилья;

справку внутренне перемещенного лица;

договор о реструктуризации коммунальной задолженности;

документы, подтверждающие фактическое проживание людей по указанному адресу.

Куда подавать документы

Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАПе, через уполномоченное должностное лицо территориальной общины или по почте. Онлайн-обращения принимают через портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение «Пенсионный фонд» и портал «Дія».

До какого числа подать заявление

Отопительный сезон для назначения субсидий длится с 1 октября до 30 апреля. Если документы подать с 1 октября до 30 ноября включительно, помощь назначат с начала отопительного периода. В случае более позднего обращения субсидию начислят с месяца подачи заявления.

Поэтому тем, кому нужно повторное обращение, стоит заранее проверить документы и не откладывать их подачу до конца ноября, чтобы получить помощь за весь отопительный сезон.