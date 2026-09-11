Рецепт варенья из яблок на зиму — простой способ переработать октябрьский урожай зимних сортов в лакомство, которое тает во рту. Понадобятся всего два ингредиента и несколько провариваний с охлаждением.

Рецепты варенья на зиму из яблок выручают, когда урожай большой, а свежие фрукты долго не пролежат. В октябре собирают зимние сорта яблок, которые могут храниться до весны, однако хранить их можно и в виде вкусного варенья, которое тает во рту.

Как готовить рецепт варенья из яблок на зиму. Для него понадобятся всего два ингредиента, а весь процесс сводится к нескольким провариваниям с охлаждением.

Что нужно для яблочного варенья

Для приготовления яблочного варенья нужны такие продукты:

яблоки — 2 кг;

сахар — 1–1,5 кг.

Как готовить яблочное варенье

Сначала яблоки нужно помыть, обязательно очистить от кожуры и удалить семена с плодоножкой. Кожура хуже разваривается и придает варенью горчинку. Далее фрукты натирают на крупной терке или нарезают на кусочки.

Чтобы варенье получилось однородным и без комочков, яблоки лучше перетирать: это дольше, чем нарезать дольками, но улучшает проваривание. Для варенья с кусочками плоды нарезают дольками — тогда готовое лакомство будет иметь интересную текстуру.

Нарезанные или натертые яблоки перекладывают в кастрюлю с толстыми стенками и засыпают сахаром. Далее можно сразу ставить на огонь или подождать несколько часов, чтобы сахар растаял и выделился сок. На маленьком огне массу доводят до кипения, аккуратно перемешивая, чтобы дольки остались целыми.

После закипания варенье проваривают 5–10 минут, затем снимают с огня и полностью охлаждают — на это нужно около 4 часов. Рекомендуют подождать еще несколько часов, чтобы яблоки насытились сахаром и слегка карамелизировались, а варенье стало вкуснее.

Как сделать варенье гуще и прозрачным

Второе проваривание длится столько же времени, но можно увеличить его и до третьего. Чем дольше варить яблоки, тем гуще будет варенье, однако не стоит держать массу на огне дольше 10 минут за один раз. Чтобы варенье вышло прозрачным, во время проваривания снимают пену.

После третьего проваривания горячее варенье раскладывают в сухие стерилизованные банки, плотно закрывают стерилизованными крышками и переворачивают до полного охлаждения. Такое яблочное варенье хранится до весны и радует в холодную пору.

Ранее Politeka сообщала, сливовое варенье за 5 минут: быстрый рецепт без многочасовой варки.