Рецепт варення з яблук на зиму — простий спосіб переробити жовтневий урожай зимових сортів на смакоту, що тане в роті. Потрібні лише два інгредієнти та кілька проварювань із охолодженням.

Рецепти варення на зиму з яблук рятують, коли врожай великий, а свіжі фрукти довго не пролежать. У жовтні збирають зимові сорти яблук, які можуть зберігатися до весни, проте зберігати їх можна й у формі смачного варення, що тане в роті.

Як готувати рецепт варення з яблук на зиму. Для нього знадобляться лише два інгредієнти, а весь процес зводиться до кількох проварювань із охолодженням.

Що потрібно для яблучного варення

Для приготування яблучного варення потрібні такі продукти:

яблука — 2 кг;

цукор — 1–1,5 кг.

Як готувати яблучне варення

Спочатку яблука треба помити, обов'язково очистити від шкірки та видалити насіння з плодоніжкою. Шкірка гірше розварюється й надає варенню гіркуватості. Далі фрукти натирають на великій тертці або нарізають на шматочки.

Щоб варення вийшло однорідним і без грудочок, яблука краще перетирати: це довше, ніж нарізати скибочками, але покращує проварювання. Для варення зі шматочками плоди нарізають скибочками — тоді готова смакота матиме цікаву текстуру.

Нарізані або натерті яблука перекладають у каструлю з товстими стінками та засипають цукром. Далі можна одразу ставити на вогонь або зачекати кілька годин, щоб цукор розтанув і виділився сік. На маленькому вогні масу доводять до кипіння, обережно перемішуючи, щоб скибочки лишилися цілими.

Після закипання варення проварюють 5–10 хвилин, потім знімають з вогню й повністю охолоджують — на це потрібно близько 4 годин. Рекомендують зачекати ще кілька годин, щоб яблука наситилися цукром і злегка карамелізувалися, а варення стало смачнішим.

Як зробити варення густішим і прозорим

Друге проварювання триває стільки ж часу, але можна збільшити його й до третього. Чим довше варити яблука, тим густішим буде варення, проте не варто тримати масу на вогні довше ніж 10 хвилин за один раз. Щоб варення вийшло прозорим, під час проварювання знімають піну.

Після третього проварювання гаряче варення розкладають у сухі стерилізовані банки, щільно закривають стерилізованими кришками й перевертають до повного охолодження. Таке яблучне варення зберігається до весни та тішить у холодну пору.

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