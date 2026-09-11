Що робити, якщо на телефоні повільно працює інтернет — цим питанням задавався майже кожен, коли відео на YouTube вантажиться надто довго, а повідомлення в месенджері відправляються із затримкою. Які прості кроки допоможуть повернути швидкість з'єднання — далі в матеріалі.

Мобільний зв'язок в Україні може працювати нестабільно — і повільний інтернет на смартфоні знайомий майже кожному: відео на YouTube вантажиться надто довго, а повідомлення в месенджері відправляються із затримкою. Фахівці назвали головні причини та прості способи, як прискорити з'єднання.

Чому 4G працює повільно: головні причини

За даними GSMinfo, найчастіше швидкість мобільного інтернету падає через слабке покриття мережі та перевантажені базові станції — у години пік або під час масового використання мережі швидкість помітно знижується. Крім того, на з'єднання впливають обмеження самого смартфона, велика кількість фонових застосунків і фізичні перешкоди: товсті стіни, погодні умови чи віддаленість від вишки оператора.

Що зробити насамперед

Якщо на телефоні повільно працює інтернет, почніть із найпростіших кроків: перезапустіть телефон, переключіться між 4G та 3G, увімкніть і вимкніть режим «У літаку». Якщо ви вдома, доцільніше підключитися до Wi-Fi — це розвантажить мобільну мережу й забезпечить стабільнішу швидкість.

Налаштування для Android

Власникам Android-смартфонів радять встановити пріоритетне з'єднання — вибрати 4G або 5G у налаштуваннях мережі, а також очистити кеш мобільної мережі в розділі «Інструментарій SIM». Додатково можна змінити DNS на Google: 8.8.8.8 та 8.8.4.4 — це іноді помітно прискорює відкриття сторінок.

Налаштування для iPhone

Користувачам iPhone варто перевірити оновлення оператора в розділі «Основні» – «Про цей пристрій», вибрати 4G у налаштуваннях стільникових даних, а також очистити історію та кеш браузера Safari. Ще одна порада — вимкнути автоматичні оновлення додатків в App Store, щоб вони не «з'їдали» трафік і швидкість у фоновому режимі.

Що робити, якщо немає світла

Під час відключень електроенергії мобільна мережа часто перевантажується. У таких умовах радять переключитися на 3G, використовувати Wi-Fi-роутер із Power Bank, знайти місце з кращим сигналом та обмежити роботу застосунків у фоновому режимі.

Додатково в деяких випадках поліпшити з'єднання може використання VPN — особливо коли провайдер штучно обмежує швидкість окремих сервісів. Проте це не панацея: якщо сигнал слабкий фізично, VPN не допоможе.