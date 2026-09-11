У Києві та Київській області станом на вересень проживають 47 490 внутрішньо переміщених осіб із Херсонщини. Більшість із них не мають власного житла — де отримати допомогу, розповіли у центрі «Вільні разом».

Допомога ВПО у Київській області охоплює дедалі більше переселенців — станом на вересень у Києві та області проживають 47 490 внутрішньо переміщених осіб із Херсонщини. Такі цифри виданню «Вгору» навів керівник центру допомоги херсонцям «Вільні разом» у Києві, начальник Каховської МВА Віталій Немерець.

Із загальної кількості переселенців 29 680 херсонців зареєстровані безпосередньо у столиці. Решта — понад 17 тисяч людей — розселилися в різних районах Київської області, де найбільше їх прийняв Бучанський район.

Де найбільше переселенців із Херсонщини

У Бучанському районі проживають 6 873 жителі Херсонщини. Якщо дивитися по громадах, то найбільше переселенців осіли в Борщагівській громаді — 1 928 людей. Далі йдуть Броварська громада (1 523 людини), Ірпінська (1 505), Білоцерківська (1 357) та Вишнева (1 123).

Хто ці люди

За даними центру «Вільні разом», 70,6% переселенців — дорослі, 15% — діти до 18 років, ще 14,4% — люди пенсійного віку. На обліку також перебувають 524 людини з інвалідністю, а також багатодітні родини та діти-сироти.

Окрему проблему становить житло: 95% громадян, які звертаються до центру «Вільні разом» у Києві, не мають власного помешкання. Після переїзду людям доводиться вирішувати практичні питання — де знайти житло, як оформити статус ВПО, отримати медичну, гуманітарну чи юридичну допомогу.

Куди звертатися по допомогу

Центр допомоги херсонцям «Вільні разом» працює у Києві та консультує переселенців із Херсонщини з питань оформлення статусу ВПО, пошуку житла, медичної, гуманітарної та юридичної підтримки. Отримати актуальні контакти хабів та перелік необхідних документів можна безпосередньо в центрі або в матеріалі «Куди звертатися ВПО з Херсонщини: хаби та корисні контакти» на платформі «Вгору».

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