В Киеве и Киевской области по состоянию на сентябрь проживают 47 490 внутренне перемещенных лиц с Херсонщины. Большинство из них не имеют собственного жилья — где получить помощь, рассказали в центре «Вільні разом».

Помощь ВПЛ в Киевской области охватывает все больше переселенцев — по состоянию на сентябрь в Киеве и области проживают 47 490 внутренне перемещенных лиц с Херсонщины. Такие цифры изданию «Вгору» привел руководитель центра помощи херсонцам «Вільні разом» в Киеве, начальник Каховской МВА Виталий Немерец.

Из общего количества переселенцев 29 680 херсонцев зарегистрированы непосредственно в столице. Остальные — более 17 тысяч человек — расселились в разных районах Киевской области, где больше всего их принял Бучанский район.

Где больше всего переселенцев из Херсонщины

В Бучанском районе проживают 6 873 жителя Херсонщины. Если смотреть по громадам, то больше всего переселенцев осело в Борщаговской громаде — 1 928 человек. Далее идут Броварская громада (1 523 человека), Ирпенская (1 505), Белоцерковская (1 357) и Вишневая (1 123).

Кто эти люди

По данным центра «Вільні разом», 70,6% переселенцев — взрослые, 15% — дети до 18 лет, еще 14,4% — люди пенсионного возраста. На учете также находятся 524 человека с инвалидностью, а также многодетные семьи и дети-сироты.

Отдельной проблемой остается жилье: 95% граждан, обращающихся в центр «Вільні разом» в Киеве, не имеют собственного помещения. После переезда людям приходится решать практические вопросы — где найти жилье, как оформить статус ВПЛ, получить медицинскую, гуманитарную или юридическую помощь.

Куда обращаться за помощью

Центр помощи херсонцам «Вільні разом» работает в Киеве и консультирует переселенцев из Херсонщины по вопросам оформления статуса ВПЛ, поиска жилья, медицинской, гуманитарной и юридической поддержки. Получить актуальные контакты хабов и перечень необходимых документов можно непосредственно в центре или в материале «Куда обращаться ВПЛ с Херсонщины: хабы и полезные контакты» на платформе «Вгору».

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