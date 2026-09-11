Комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять за основу законопроект о списании задолженности по кредитам для военных. Документ предусматривает аннулирование долгов защитников без налоговых последствий.

Списание задолженности по кредитам для военных может стать реальностью: профильный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять соответствующий законопроект за основу. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс Украины. Они должны позволить банкам списывать кредитные долги военнослужащих без налоговых последствий. То есть списанная сумма больше не будет считаться доходом человека, с которого пришлось бы платить налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Кого коснется списание долгов

По замыслу авторов, механизм должен охватить не только самих военнослужащих. Речь идет о защитниках, которые находятся в плену, а также о семьях тех, кто погиб или пропал без вести.

Сейчас, когда банк «прощает» часть кредитного долга, эта сумма по закону считается доходом заемщика. С нее человек обязан заплатить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. Новый механизм должен убрать эту обязанность для военных и их семей.

Что именно предлагает законопроект

Документ предусматривает, что банки, которые списывают кредитную задолженность военнослужащим, не будут платить налоги со списанной суммы. В то же время для самих защитников прощенный долг не станет дополнительным доходом, поэтому никаких налоговых обязательств у них не возникнет.

Важно понимать: пока речь идет именно о законопроекте, который еще должен пройти рассмотрение в сессионном зале. После принятия за основу документ будут готовить ко второму чтению, а после этого его должен подписать президент.

Как это будет работать на практике

Решение о списании долга будет принимать банк-кредитор. Для военного или его семьи главное условие — чтобы ситуация подпадала под категории, определенные законом: служба, плен, гибель или пропажа без вести.

Окончательный перечень категорий и порядок оформления станут известны после того, как документ вступит в силу. О дальнейшем движении законопроекта сообщат дополнительно.