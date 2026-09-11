Комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити за основу законопроєкт про списання заборгованості за кредитами для військових. Документ передбачає анулювання боргів захисників без податкових наслідків.

Списання заборгованості за кредитами для військових може стати реальністю: профільний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам ухвалити відповідний законопроєкт за основу. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Ідеться про зміни до Податкового кодексу України. Вони мають дозволити банкам списувати кредитні борги військовослужбовців без податкових наслідків. Тобто списана сума більше не вважатиметься доходом людини, з якого довелося б сплачувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Кого торкнеться списання боргів

За задумом авторів, механізм має охопити не лише самих військовослужбовців. Ідеться про захисників, які перебувають у полоні, а також про родини тих, хто загинув або зник безвісти.

Наразі, коли банк «прощає» частину кредитного боргу, ця сума за законом вважається доходом позичальника. Із неї людина зобов'язана сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору. Новий механізм має прибрати цей обов'язок для військових та їхніх родин.

Що саме пропонує законопроєкт

Документ передбачає, що банки, які списують кредитну заборгованість військовослужбовцям, не сплачуватимуть податки зі списаної суми. Водночас для самих захисників прощений борг не стане додатковим доходом, тож жодних податкових зобов'язань у них не виникне.

Важливо розуміти: наразі йдеться саме про законопроєкт, який ще має пройти розгляд у сесійній залі. Після ухвалення за основу документ готуватимуть до другого читання, а після цього його має підписати президент.

Як це працюватиме на практиці

Рішення про списання боргу ухвалюватиме банк-кредитор. Для військового або його родини головна умова — щоб ситуація підпадала під категорії, визначені законом: служба, полон, загибель або зникнення безвісти.

Остаточний перелік категорій і порядок оформлення стануть відомі після того, як документ набуде чинності. Про подальший рух законопроєкту повідомлятимуть додатково.