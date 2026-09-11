В Україні одинокі матері та батьки можуть отримувати одразу кілька видів державних виплат і пільг — від допомоги на дитину до податкової знижки та субсидії.

Грошова допомога ВПО в Одеській області — лише одна з державних програм підтримки родин. Окремо в Україні діє перелік виплат і пільг саме для одиноких матерів та батьків, які самотужки виховують дитину, — і не всі ці програми працюють за однаковими правилами. Оформити більшість виплат можна через сервісний центр Пенсійного фонду, ЦНАП або онлайн через портал "Дія".

Як повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Finance.ua, самостійне виховання дитини потребує чималих щоденних витрат, і всі вони зазвичай лягають на одну людину. Державна підтримка тут може стати суттєвим підсиленням для сімейного бюджету.

Кого офіційно вважають одинокою матір'ю чи батьком

Для отримання допомоги одинокою матір'ю вважається жінка, яка не перебуває у шлюбі, якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про батька або такий запис зроблено за її вказівкою. Право на виплату має й одинокий усиновлювач.

Окремо закон передбачає допомогу матері чи батькові у разі смерті другого з батьків — якщо на дитину не отримують пенсію чи іншу соціальну виплату у зв'язку з втратою годувальника. У сфері трудових гарантій поняття значно ширше: тут може йтися, зокрема, про розлучену людину, яка сама виховує дитину.

Основна виплата на дитину

Головна форма підтримки — державна допомога на дітей одиноким матерям і батькам. Її розмір розраховують як різницю між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Тобто що менший дохід родини, то більша виплата.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2817 грн для дітей до 6 років і 3512 грн для дітей від 6 до 18 років. Наприклад, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї — 1500 грн, а дитині 5 років, орієнтовний розмір допомоги складе близько 1317 грн.

Виплату призначають на кожну дитину окремо до 18 років. Якщо дитина навчається на денній чи дуальній формі, допомогу можуть виплачувати довше — до завершення навчання, але не довше 23 років. Цю допомогу можна отримувати незалежно від інших видів виплат на дітей.

Базова соціальна допомога: до 9000 грн

З 1 липня 2025 року в Україні діє експериментальний проєкт базової соціальної допомоги, який об'єднує кілька видів підтримки в одну виплату. Базовий розмір — 4500 грн для першого заявника, дитини або члена сім'ї з інвалідністю I–II групи та 3150 грн для наступного дорослого члена сім'ї. Із розрахованої суми віднімають середньомісячний дохід родини.

Для одинокої матері з однією дитиною без доходу розрахунок може сягати 9000 грн на місяць. Перехід на базову соціальну допомогу добровільний.

Податкова знижка та субсидія

Ще одна форма підтримки, про яку легко забути, — податкова соціальна пільга. Вона зменшує суму зарплати, з якої розраховують ПДФО. У 2026 році звичайна пільга становить 1664 грн, а для одинокої матері чи батька застосовують підвищену — 150% від базової, тобто 2496 грн на кожну дитину до 18 років. Втім, право на неї виникає лише тоді, коли зарплата не перевищує встановленого граничного доходу. Оформлюють пільгу у роботодавця, а не в Пенсійному фонді.

Статус одинокого батька чи матері сам по собі не гарантує житлової субсидії — її призначають залежно від доходів сім'ї. Тому одинокий батько може водночас користуватися допомогою на дитину й звертатися по субсидію.

Виплати для переселенців і трудові гарантії

Якщо родина має статус ВПО, діють окремі правила допомоги на проживання. Для дітей до 6 років передбачено 3000 грн незалежно від доходу батьків. Для дітей від 6 до 18 років діють додаткові умови, пов'язані з проживанням на території бойових дій або навчанням у відповідному населеному пункті.

Підтримка не обмежується грошима. Одинокі батьки мають захист від необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу та додаткові гарантії при звільненні, якщо людина сама виховує малолітню дитину чи дитину з інвалідністю. Також передбачено додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів на рік і пріоритет у черзі на поліпшення житлових умов.

Як оформити виплату

Для отримання державної допомоги на дитину потрібно подати заяву з документами. Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП, поштою або онлайн через портал "Дія".

Зазвичай потрібні: паспорт, свідоцтво про народження дитини, заява, декларація про доходи та майновий стан, довідки про доходи (якщо відповідних даних немає в реєстрах), а також додаткові документи залежно від ситуації.

Що робити, якщо відмовили

Допомогу не призначають автоматично лише на підставі статусу одинокої матері чи батька: враховують доходи і майнове становище сім'ї — великі покупки, заощадження, нерухомість, автомобілі. Якщо відмовили, спершу отримайте письмове рішення ПФУ із зазначенням причини, а далі його можна оскаржити в адміністративному порядку або в суді. Якщо причина в доходах і ситуація згодом змінилася, у деяких випадках можна подати заяву повторно.

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