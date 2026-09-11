В Украине одинокие матери и отцы могут получать сразу несколько видов государственных выплат и льгот — от помощи на ребенка до налоговой скидки и субсидии.

Денежная помощь ВПЛ в Одесской области — лишь одна из государственных программ поддержки семей. Отдельно в Украине действует перечень выплат и льгот именно для одиноких матерей и отцов, которые самостоятельно воспитывают ребенка, — и не все эти программы работают по одинаковым правилам. Оформить большинство выплат можно через сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или онлайн через портал "Дія".

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Finance.ua, самостоятельное воспитание ребенка требует немалых ежедневных расходов, и все они обычно ложатся на одного человека. Государственная поддержка может стать существенным подспорьем для семейного бюджета.

Кого официально считают одинокой матерью или отцом

Для получения помощи одинокой матерью считается женщина, не состоящая в браке, если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об отце или такая запись сделана по ее указанию. Право на выплату имеет и одинокий усыновитель.

Отдельно закон предусматривает помощь матери или отцу в случае смерти второго из родителей — если на ребенка не получают пенсию или иную социальную выплату в связи с потерей кормильца. В сфере трудовых гарантий понятие значительно шире: здесь речь может идти, в частности, о разведенном человеке, который сам воспитывает ребенка.

Основная выплата на ребенка

Главная форма поддержки — государственная помощь на детей одиноким матерям и отцам. Ее размер рассчитывают как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека. То есть чем меньше доход семьи, тем больше выплата.

В 2026 году прожиточный минимум составляет 2817 грн для детей до 6 лет и 3512 грн для детей от 6 до 18 лет. Например, если среднемесячный доход на одного члена семьи — 1500 грн, а ребенку 5 лет, ориентировочный размер помощи составит около 1317 грн.

Выплату назначают на каждого ребенка отдельно до 18 лет. Если ребенок учится на дневной или дуальной форме, помощь могут выплачивать дольше — до окончания учебы, но не дольше 23 лет. Эту помощь можно получать независимо от других видов выплат на детей.

Базовая социальная помощь: до 9000 грн

С 1 июля 2025 года в Украине действует экспериментальный проект базовой социальной помощи, объединяющий несколько видов поддержки в одну выплату. Базовый размер — 4500 грн для первого заявителя, ребенка или члена семьи с инвалидностью I–II группы и 3150 грн для следующего взрослого члена семьи. Из рассчитанной суммы вычитают среднемесячный доход семьи.

Для одинокой матери с одним ребенком без дохода расчет может достигать 9000 грн в месяц. Переход на базовую социальную помощь добровольный.

Налоговая скидка и субсидия

Еще одна форма поддержки, о которой легко забыть, — налоговая социальная льгота. Она уменьшает сумму зарплаты, с которой рассчитывается НДФЛ. В 2026 году обычная льгота составляет 1664 грн, а для одинокой матери или отца применяют повышенную — 150% от базовой, то есть 2496 грн на каждого ребенка до 18 лет. Однако право на нее возникает только тогда, когда зарплата не превышает установленный предельный доход. Оформлять льготу нужно у работодателя, а не в Пенсионном фонде.

Статус одинокого отца или матери сам по себе не гарантирует жилищную субсидию — ее назначают в зависимости от доходов семьи. Поэтому одинокий отец может одновременно пользоваться помощью на ребенка и обращаться за субсидией.

Выплаты для переселенцев и трудовые гарантии

Если семья имеет статус ВПЛ, действуют отдельные правила помощи на проживание. Для детей до 6 лет предусмотрено 3000 грн независимо от дохода родителей. Для детей от 6 до 18 лет действуют дополнительные условия, связанные с проживанием на территории боевых действий или обучением в соответствующем населенном пункте.

Поддержка не ограничивается деньгами. Одинокие родители имеют защиту от необоснованного отказа в приеме на работу и дополнительные гарантии при увольнении, если человек сам воспитывает малолетнего ребенка или ребенка с инвалидностью. Также предусмотрен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней в год и приоритет в очереди на улучшение жилищных условий.

Как оформить выплату

Для получения государственной помощи на ребенка нужно подать заявление с документами. Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП, по почте или онлайн через портал "Дія".

Обычно требуются: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, заявление, декларация о доходах и имущественном положении, справки о доходах (если соответствующих данных нет в реестрах), а также дополнительные документы в зависимости от ситуации.

Что делать, если отказали

Помощь не назначают автоматически лишь на основании статуса одинокой матери или отца: учитывают доходы и имущественное положение семьи — крупные покупки, сбережения, недвижимость, автомобили. Если отказали, сначала получите письменное решение ПФУ с указанием причины, а затем его можно обжаловать в административном порядке или в суде. Если причина в доходах и ситуация впоследствии изменилась, в некоторых случаях можно подать заявление повторно.

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