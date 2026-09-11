Салат із пекінської капусти за 10 хвилин ми вже публікували — а цей салат з капусти готується інакше: його не заправляють перед подачею, а маринують у теплому сиропі. Завдяки цьому капуста залишається хрусткою, а смак із кожним днем стає лише кращим.
Рецепт виручає, коли хочеться простого, але яскравого гарніру: він смакує і до картоплі, і до рису, а ще чудово стоїть у холодильнику — його можна приготувати заздалегідь.
Інгредієнти для салату з капусти
Для салату:
- 1 середня капустина;
- 1 болгарський перець (червоний, жовтий або помаранчевий), нарізаний тонкою соломкою;
- 2 великі або 3 середні морквини;
- 1/3 склянки сушеної журавлини (приблизно 60 г).
Для маринаду:
- 2 склянки води (приблизно 480 мл);
- 1 столова ложка + 1/2 чайної ложки солі;
- 1/3 склянки цукру (приблизно 65 г);
- 1/3 склянки білого оцту (приблизно 80 мл);
- 1/3 склянки соняшникової або іншої рослинної олії (приблизно 80 мл);
- 2 великі зубчики часнику.
Як приготувати салат з капусти: покроково
Крок 1. Закип'ятіть воду та зніміть її з вогню. Додайте сіль, цукор, оцет та олію і перемішайте, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.
Крок 2. Наприкінці додайте два вичавлені зубчики часнику. Важливо не класти часник у киплячу воду — інакше він може посиніти, тому його вмішують у сироп уже після зняття з вогню.
Крок 3. Тонко нашаткуйте капусту, наріжте болгарський перець соломкою, а моркву натріть. У великій мисці змішайте овочі із сушеною журавлиною.
Крок 4. Перекладіть овочі в скляну банку й залийте теплим маринадом. Це нормально, якщо сироп ще теплий або навіть трохи гарячий.
Крок 5. Щільно притисніть капусту, щоб вона була повністю вкрита сиропом. Поставте салат у холодильник: він буде готовий через 4–5 годин, але з часом стає ще смачнішим.
Подавати такий салат з капусти найкраще охолодженим. Він зберігає хрусткість і смак у холодильнику до тижня, тож його зручно готувати наперед до сімейних обідів або свят.
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