Салат з капусти за цим рецептом готується без майонезу, але виходить соковитим і хрустким — і залишається свіжим у холодильнику до тижня.

Салат із пекінської капусти за 10 хвилин ми вже публікували — а цей салат з капусти готується інакше: його не заправляють перед подачею, а маринують у теплому сиропі. Завдяки цьому капуста залишається хрусткою, а смак із кожним днем стає лише кращим.

Рецепт виручає, коли хочеться простого, але яскравого гарніру: він смакує і до картоплі, і до рису, а ще чудово стоїть у холодильнику — його можна приготувати заздалегідь.

Інгредієнти для салату з капусти

Для салату:

1 середня капустина;

1 болгарський перець (червоний, жовтий або помаранчевий), нарізаний тонкою соломкою;

2 великі або 3 середні морквини;

1/3 склянки сушеної журавлини (приблизно 60 г).

Для маринаду:

2 склянки води (приблизно 480 мл);

1 столова ложка + 1/2 чайної ложки солі;

1/3 склянки цукру (приблизно 65 г);

1/3 склянки білого оцту (приблизно 80 мл);

1/3 склянки соняшникової або іншої рослинної олії (приблизно 80 мл);

2 великі зубчики часнику.

Як приготувати салат з капусти: покроково

Крок 1. Закип'ятіть воду та зніміть її з вогню. Додайте сіль, цукор, оцет та олію і перемішайте, щоб цукор і сіль повністю розчинилися.

Крок 2. Наприкінці додайте два вичавлені зубчики часнику. Важливо не класти часник у киплячу воду — інакше він може посиніти, тому його вмішують у сироп уже після зняття з вогню.

Крок 3. Тонко нашаткуйте капусту, наріжте болгарський перець соломкою, а моркву натріть. У великій мисці змішайте овочі із сушеною журавлиною.

Крок 4. Перекладіть овочі в скляну банку й залийте теплим маринадом. Це нормально, якщо сироп ще теплий або навіть трохи гарячий.

Крок 5. Щільно притисніть капусту, щоб вона була повністю вкрита сиропом. Поставте салат у холодильник: він буде готовий через 4–5 годин, але з часом стає ще смачнішим.

Подавати такий салат з капусти найкраще охолодженим. Він зберігає хрусткість і смак у холодильнику до тижня, тож його зручно готувати наперед до сімейних обідів або свят.

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