Грошова допомога для ВПО в Київській області надається за новою програмою УВКБ ООН «Грошова допомога за пріоритетами», яка з квітня 2026 року визначає розмір виплат для різних категорій переселенців.

Грошова допомога для ВПО в Київській області продовжує діяти, але за новими правилами. Як повідомили в УВКБ ООН (Агентство ООН у справах біженців), з квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Для переселенців, які живуть у Київській області понад пів року, найактуальнішою є програма ГДП 4. Її отримують найуразливіші ВПО, які мають право на державну допомогу на проживання, але з різних причин не можуть її отримати. Розмір виплати — 2 000 грн на місяць на дорослого та 3 000 грн на місяць на дитину або особу з інвалідністю.

Які ще виплати передбачені програмою

Для тих, хто проживає у прифронтових районах у межах 50 км від лінії зіткнення або кордону, діє ГДП 1 — 10 800 грн на особу строком на 6 місяців, суму можна отримати одним платежем. Евакуйованим (ГДП 2) та постраждалим від обстрілів (ГДП 3) передбачено одноразову виплату 12 300 грн на особу, розраховану на 3 місяці.

Окрема виплата діє для тих, хто повернувся додому. Люди, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і безперервно живуть там щонайменше 3 місяці, можуть отримати 3 600 грн на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 грн, які виплачують одним платежем.

Як оформити та які документи потрібні

Реєстрацію проводять партнери УВКБ ООН, зокрема в центрах реєстрації у Київській області. Для співбесіди потрібні: податковий номер, паспорт, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку, свідоцтва про народження дітей, а за потреби — медичний висновок. Записатися на реєстрацію можна через сайт r2p.org.ua.

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