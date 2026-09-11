Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется по новой программе УВКБ ООН «Денежная помощь по приоритетам», которая с апреля 2026 года определяет размер выплат для разных категорий переселенцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области продолжает действовать, но по новым правилам. Как сообщили в УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев), с апреля 2026 года организация перешла от многоцелевой денежной помощи (MPCA) к подходу «Денежная помощь по приоритетам» (ДПП).

Для переселенцев, проживающих в Киевской области более полугода, наиболее актуальна программа ДПП 4. Её получают самые уязвимые ВПЛ, которые имеют право на государственную помощь на проживание, но по разным причинам не могут её получить. Размер выплаты — 2 000 грн в месяц на взрослого и 3 000 грн в месяц на ребёнка или человека с инвалидностью.

Какие ещё выплаты предусмотрены программой

Для тех, кто проживает в прифронтовых районах в пределах 50 км от линии соприкосновения или границы, действует ДПП 1 — 10 800 грн на человека сроком на 6 месяцев, сумму можно получить одним платежом. Эвакуированным (ДПП 2) и пострадавшим от обстрелов (ДПП 3) предусмотрена единоразовая выплата 12 300 грн на человека, рассчитанная на 3 месяца.

Отдельная выплата действует для вернувшихся домой. Люди, вернувшиеся к месту постоянного проживания в течение последних 12 месяцев и непрерывно живущие там не менее 3 месяцев, могут получить 3 600 грн в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 грн, которые выплачивают одним платежом.

Как оформить и какие документы нужны

Регистрацию проводят партнёры УВКБ ООН, в частности в центрах регистрации в Киевской области. Для собеседования нужны: налоговый номер, паспорт, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счёта, свидетельства о рождении детей, а при необходимости — медицинское заключение. Записаться на регистрацию можно через сайт r2p.org.ua.

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