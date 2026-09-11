Быстрый рецепт дерунов без терки доказывает, что картофельные блюда могут быть очень простыми. Не менее просто приготовить и вареники с картошкой — главное правильно заварить тесто на кипятке. Пошаговый рецепт с точными пропорциями показали на странице myroslava_pekariuk в Instagram.

Ингредиенты для теста и начинки

Для теста понадобится 430 граммов муки плюс еще 20 граммов для подпыла, 240 миллилитров кипятка, 4 столовые ложки масла и половина чайной ложки соли.

Для начинки возьмите 700 граммов картофеля, 2 луковицы и 60 миллилитров масла. Соль и черный молотый перец добавляются по вкусу.

Как замесить тесто на кипятке

Муку смешайте с солью, добавьте масло и влейте кипяток. Сначала перемешивайте массу ложкой, поскольку она будет горячей, а затем вымесите руками до однородного и гладкого состояния.

Сформируйте из теста шар, заверните в пищевую пленку и оставьте примерно на 30 минут. За это время тесто станет эластичнее, поэтому его будет проще раскатывать.

Начинка с жареным луком

Картофель очистите, нарежьте кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Затем полностью слейте воду и разомните картофель в однородное пюре.

Лук нарежьте небольшими кубиками, разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета. Часть жареного лука можно оставить для подачи.

Добавьте жареный лук к картофельному пюре, посолите и поперчите, перемешайте и оставьте начинку остыть. Горячий картофель не стоит выкладывать на тесто, ведь оно может размокнуть.

Лепка и варка вареников

Отдохнувшее тесто раскатайте на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт. С помощью стакана или кулинарной формы вырежьте одинаковые кружочки.

На середину каждого кружочка положите порцию картофельной начинки, сложите тесто пополам и тщательно защипните края. Это важно, чтобы вареники не раскрылись во время варки.

В большой кастрюле вскипятите достаточное количество подсоленной воды. Опускайте вареники небольшими порциями и осторожно перемешивайте, чтобы они не прилипли ко дну. Когда вареники всплывут на поверхность, варите их еще 2–3 минуты, а затем достаньте шумовкой.

Как подавать вареники с картошкой

Подавать вареники с картошкой лучше всего горячими. Их дополняют жареным луком, шкварками и сметаной — мягкое тесто, нежная начинка и ароматный лук делают это простое домашнее блюдо особенно удачным.

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