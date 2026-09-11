Укрзализныця запускает две программы для молодежи: студенты выпускных курсов будут получать стипендию около 4 000 грн в месяц, а выпускники, которые выберут дефицитные профессии, — бонус до 78 000 грн.

Денежная помощь в Украине расширяется на новые категории — на этот раз выплаты анонсировала "Укрзализныця" для студентов и выпускников. В начале нового учебного года компания объявила сразу две программы финансовой поддержки молодежи.

Как сообщает Finteco со ссылкой на пресс-службу компании, речь идет о корпоративных стипендиях для студентов и "Стартовом бонусе" для тех, кто уже завершил обучение. Для молодежи это шанс получить деньги еще до трудоустройства или дополнительную выплату после начала работы.

Студентам — стипендия около 4 000 грн в месяц

Корпоративная программа рассчитана на студентов выпускных курсов профтехучилищ, колледжей и университетов. Участники в течение шести месяцев — с января по июнь — будут получать половину минимальной зарплаты, то есть около 4 000 грн в месяц.

Стипендия предусматривает не только деньги. После завершения обучения участники смогут трудоустроиться в "Укрзализныце".

Кто может подать заявку на стипендию

К конкурсному отбору допустят студентов дневной формы со средним баллом от 4,5 или результатом 85+. Также необходимо не иметь академической задолженности и уже быть знакомым с работой компании — например, через практику, стажировку или участие в профессиональных проектах.

Выпускникам — "Стартовый бонус" до 78 000 грн

Отдельную программу компания подготовила для тех, кто уже окончил обучение и готов выходить на работу. Выпускники профтехучилищ, колледжей и университетов, которые выберут определенные дефицитные рабочие или инженерно-технические профессии, смогут получить до 78 000 грн дополнительно.

Выплату разделят на два этапа: первые 30 000 грн можно получить после трех месяцев работы, еще 48 000 грн выплатят после девяти месяцев.

Как оформить участие в программах

Детали подачи заявок компания обещает сообщить в ближайшее время. В "Укрзализныце" отмечают, что возможностей для молодых работников будет больше: молодежное сообщество PRO готовит хакатоны, стажировки — в том числе международные — и другие программы профессионального развития.

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