Укрзалізниця запускає дві програми для молоді: студенти випускних курсів отримуватимуть стипендію близько 4 000 грн на місяць, а випускники, які оберуть дефіцитні професії, — бонус до 78 000 грн.

Грошова допомога в Україні розширюється на нові категорії — цього разу виплати анонсувала "Укрзалізниця" для студентів і випускників. На старті нового навчального року компанія оголосила одразу дві програми фінансової підтримки молоді.

Як повідомляє Finteco з посиланням на пресслужбу компанії, йдеться про корпоративні стипендії для студентів і "Стартовий бонус" для тих, хто вже завершив навчання. Для молоді це шанс отримати гроші ще до працевлаштування або додаткову виплату після початку роботи.

Студентам — стипендія близько 4 000 грн на місяць

Корпоративна програма розрахована на студентів випускних курсів профтехів, коледжів та університетів. Учасники протягом шести місяців — із січня до червня — отримуватимуть половину мінімальної зарплати, тобто близько 4 000 грн на місяць.

Стипендія передбачає не лише гроші. Після завершення навчання учасники зможуть працевлаштуватися в "Укрзалізниці".

Хто може податися на стипендію

До конкурсного відбору допустять студентів денної форми з середнім балом від 4,5 або результатом 85+. Також потрібно не мати академічної заборгованості та вже бути знайомим із роботою компанії — наприклад, через практику, стажування чи участь у професійних проєктах.

Випускникам — "Стартовий бонус" до 78 000 грн

Окрему програму компанія підготувала для тих, хто вже закінчив навчання та готовий виходити на роботу. Випускники профтехів, коледжів та університетів, які оберуть визначені дефіцитні робітничі або інженерно-технічні професії, зможуть отримати до 78 000 грн додатково.

Виплату розділять на два етапи: перші 30 000 грн можна отримати після трьох місяців роботи, ще 48 000 грн виплатять після дев'яти місяців.

Як оформити участь у програмах

Деталі подання заявок компанія обіцяє повідомити найближчим часом. В "Укрзалізниці" зазначають, що можливостей для молодих працівників буде більше: молодіжна спільнота PRO готує хакатони, стажування — зокрема міжнародні — та інші програми професійного розвитку.

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