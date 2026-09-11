Рецепт вареників з картоплею — класика української кухні, яку легко повторити вдома з найдоступніших продуктів.

Швидкий рецепт дерунів без тертки доводить, що картопляні страви можуть бути дуже простими. Не менш просто приготувати й вареники з картоплею — головне правильно заварити тісто на окропі. Покроковий рецепт з точними пропорціями показали на сторінці myroslava_pekariuk в Instagram.

Інгредієнти для тіста та начинки

Для тіста знадобиться 430 грамів борошна плюс ще 20 грамів для підпилу, 240 мілілітрів окропу, 4 столові ложки олії та половина чайної ложки солі.

Для начинки візьміть 700 грамів картоплі, 2 цибулини та 60 мілілітрів олії. Сіль і чорний мелений перець додаються за смаком.

Як замісити тісто на окропі

Борошно змішайте із сіллю, додайте олію та влийте окріп. Спочатку перемішуйте масу ложкою, оскільки вона буде гарячою, а потім вимісіть руками до однорідного й гладкого стану.

Сформуйте з тіста кулю, загорніть у харчову плівку та залиште приблизно на 30 хвилин. За цей час тісто стане еластичнішим, тому його буде простіше розкачувати.

Начинка зі смаженою цибулею

Картоплю очистіть, наріжте шматочками та відваріть у підсоленій воді до м'якості. Потім повністю злийте воду й розімніть картоплю до однорідного пюре.

Цибулю наріжте невеликими кубиками, розігрійте олію на сковороді та обсмажте цибулю до золотистого кольору. Частину смаженої цибулі можна залишити для подачі.

Додайте смажену цибулю до картопляного пюре, посоліть і поперчіть, перемішайте та залиште начинку охолонути. Гарячу картоплю не варто викладати на тісто, адже воно може розмокнути.

Ліплення та варіння вареників

Відпочиле тісто розкачайте на присипаній борошном поверхні в тонкий пласт. За допомогою склянки або кулінарної форми виріжте однакові кружечки.

На середину кожного кружечка покладіть порцію картопляної начинки, складіть тісто навпіл і ретельно защипніть краї. Це важливо, щоб вареники не розкрилися під час варіння.

У великій каструлі закип'ятіть достатню кількість підсоленої води. Опускайте вареники невеликими порціями та обережно перемішуйте, щоб вони не прилипли до дна. Коли вареники спливуть на поверхню, варіть їх ще 2–3 хвилини, а потім дістаньте шумівкою.

Як подавати вареники з картоплею

Подавати вареники з картоплею найкраще гарячими. Їх доповнюють смаженою цибулею, шкварками та сметаною — м'яке тісто, ніжна начинка й ароматна цибуля роблять цю просту домашню страву особливо вдалою.

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