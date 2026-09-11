Маринованные перцы на зиму можно закрыть без масла и стерилизации банок: закуска сохраняет естественный вкус, яркий цвет и хрусткость, а процесс приготовления не требует особых кулинарных навыков.

Рецепты с перцем на зиму выручают хозяек в сезон заготовок. Маринованные перцы на зиму по этому способу получаются вкусными и хрустящими — и всё это без масла и стерилизации банок.

Любители лёгких и полезных закусок оценят этот простой рецепт маринованных перцев без масла. Он позволяет сохранить естественный вкус, яркий цвет и хрусткость овощей, а процесс приготовления не требует особых навыков.

Об этом способе сообщает на YouTube-канал фудблогерки Анастасии Дмитриши.

Ингредиенты

На банку объёмом 1 литр понадобятся такие продукты:

лавровый лист;

перец душистый и горошком;

чеснок — 3–4 зубчика;

соль — 1 столовая ложка;

сахар — 2 столовые ложки;

уксус 9% — 3 столовые ложки;

холодная вода.

Способ приготовления

Перцы сначала моют, очищают от семян и нарезают желаемой формы. Далее в чистую банку выкладывают лавровый лист, перец и чеснок, а по желанию добавляют любимую зелень или другие приправы.

Затем в банку плотно складывают подготовленные перцы. Важный момент: банки стерилизовать не нужно. Сверху к перцу добавляют соль, сахар и уксус и заливают всё холодной водой.

После этого банки ставят вариться, закрывают крышками и переворачивают вверх дном до полного остывания. Такая закуска отлично хранится всю зиму.

Готовые маринованные перцы подают как самостоятельную закуску к мясным блюдам, гарнирам или праздничному столу. Поскольку в рецепте нет масла, закуска получается лёгкой и низкокалорийной.





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