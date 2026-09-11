Рецепты с перцем на зиму выручают хозяек в сезон заготовок. Маринованные перцы на зиму по этому способу получаются вкусными и хрустящими — и всё это без масла и стерилизации банок.
Любители лёгких и полезных закусок оценят этот простой рецепт маринованных перцев без масла. Он позволяет сохранить естественный вкус, яркий цвет и хрусткость овощей, а процесс приготовления не требует особых навыков.
Об этом способе сообщает на YouTube-канал фудблогерки Анастасии Дмитриши.
Ингредиенты
На банку объёмом 1 литр понадобятся такие продукты:
- лавровый лист;
- перец душистый и горошком;
- чеснок — 3–4 зубчика;
- соль — 1 столовая ложка;
- сахар — 2 столовые ложки;
- уксус 9% — 3 столовые ложки;
- холодная вода.
Способ приготовления
Перцы сначала моют, очищают от семян и нарезают желаемой формы. Далее в чистую банку выкладывают лавровый лист, перец и чеснок, а по желанию добавляют любимую зелень или другие приправы.
Затем в банку плотно складывают подготовленные перцы. Важный момент: банки стерилизовать не нужно. Сверху к перцу добавляют соль, сахар и уксус и заливают всё холодной водой.
После этого банки ставят вариться, закрывают крышками и переворачивают вверх дном до полного остывания. Такая закуска отлично хранится всю зиму.
Готовые маринованные перцы подают как самостоятельную закуску к мясным блюдам, гарнирам или праздничному столу. Поскольку в рецепте нет масла, закуска получается лёгкой и низкокалорийной.
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