Мариновані перці на зиму можна закрити без олії та стерилізації банок: закуска зберігає природний смак, яскравий колір і хрумкість, а процес приготування не потребує особливих кулінарних навичок.

Рецепти з перцем на зиму виручають господинь у сезон заготовок. Мариновані перці на зиму за цим способом виходять смачними та хрумкими — і все це без олії та стерилізації банок.

Любителі легких і корисних закусок оцінять цей простий рецепт маринованих перців без олії. Він дозволяє зберегти природний смак, яскравий колір і хрумкість овочів, а процес приготування не потребує спеціальних навичок.

Про цей спосіб повідомляє на YouTube-канал фудблогерки Анастасії Дмитришин.

Інгредієнти

На банку об'ємом 1 літр знадобляться такі продукти:

лавровий лист;

перець духмяний та горошком;

часник — 3–4 зубчики;

сіль — 1 столова ложка;

цукор — 2 столові ложки;

оцет 9% — 3 столові ложки;

холодна вода.

Спосіб приготування

Перці спершу миють, очищують від насіння та нарізають бажаної форми. Далі у чисту банку викладають лавровий лист, перець і часник, а за бажанням додають улюблену зелень чи інші приправи.

Потім у банку щільно складають підготовлені перці. Важливий момент: банки стерилізувати не потрібно. Зверху до перцю додають сіль, цукор та оцет і заливають усе холодною водою.

Після цього банки ставлять варитися, закривають кришками та перевертають догори дном до повного охолодження. Така закуска чудово зберігається всю зиму.

Готові мариновані перці подають як самостійну закуску до м'ясних страв, гарнірів чи святкового столу. Оскільки у рецепті немає олії, закуска виходить легкою та низькокалорійною.





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