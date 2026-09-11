Держава виділяє 2000 гривень на базове медичне обстеження для українців від 40 років. Розповідаємо, як подати заявку, де пройти скринінг і на що можна витратити кошти.

Медичний переогляд за станом здоров'я в Україні став доступнішим: з 1 січня 2026 року держава оплачує громадянам від 40 років базове обстеження за програмою "Скринінг здоров'я 40+".

Як розповідає Міністерства охорони здоров'я, програма фінансується з державного бюджету, а один візит до лікаря триває від 60 до 90 хвилин. Для пацієнта скринінг повністю безкоштовний — витрати бере на себе держава.

Що таке "Скринінг здоров'я 40+"

Це національна програма, розрахована на кожного українця та українку віком від 40 років, незалежно від місця реєстрації чи проживання. Її завдання — виявити на ранній стадії три найпоширеніші проблеми зі здоров'ям після 40 років: серцево-судинні хвороби, цукровий діабет і порушення ментального здоров'я.

Хто має право і як подати заявку

Право на участь мають усі громадяни України, яким виповнилося 40 і більше років. Раніше сповіщення про можливість пройти скринінг автоматично надходило в застосунок "Дія" на 30-й день після дня народження, однак після змін Кабміну чекати запрошення більше не обов'язково — заявку можна подати в будь-який момент.

Зробити це можна двома способами: через "Дію" — у розділі "Сервіси", далі "Допомога від держави" обрати "Скринінг здоров'я"; або через найближчий Центр надання адміністративних послуг, якщо смартфона немає чи зручніше оформити все особисто.

Як отримати 2000 гривень на обстеження

Одразу після подання заявки держава виділяє на обстеження 2000 гривень, і протягом семи днів ця сума з'являється на спеціальному рахунку. Щоб скористатися грошима, потрібна "Дія.Картка" — фізична або віртуальна, оформлена в одному з банків-партнерів: ПриватБанк, Monobank, "Кредит Дніпро", Sense Bank чи А-Банк.

Відкрити картку онлайн можна за кілька хвилин: оновити застосунок "Дія" та авторизуватися, перейти в "Сервіси" → "Дія.Картка", обрати банк і підписати згоду, після чого відкрити рахунок. Уся заявка обробляється автоматично, без паперів і черг.

На що можна витратити кошти, а на що — ні

Виділені 2000 гривень мають чітко цільове призначення: система блокує спробу зняти їх готівкою, перевести на інший рахунок або оплатити щось, не пов'язане зі скринінгом. Розрахуватися ними можна лише через POS-термінал у медичному закладі, який офіційно бере участь у програмі.

Скільки часу є на використання коштів

На витрачання отриманих грошей дається два місяці з моменту зарахування. Подати заявку можна раз на рік, а сама програма працює постійно, без кінцевої дати. Невикористані вчасно кошти автоматично повертаються в державний бюджет.

Діють і річні дедлайни: гроші за поточний рік потрібно витратити до 17 грудня. Виняток — якщо "Дія.Картку" відкрили в період із жовтня по грудень: тоді термін використання коштів продовжується максимум до 31 березня наступного року.

Що входить в обстеження

Медичний пакет фіксований і затверджений МОЗ, тому в усіх закладах він однаковий:

фізикальний огляд — анкетування, вимірювання тиску, пульсу, ваги, зросту та окружності талії, розрахунок індексу маси тіла;

електрокардіограма (ЕКГ) для перевірки роботи серця;

розгорнуті аналізи крові та сечі;

аналіз на глікозильований гемоглобін, який показує ризик розвитку діабету;

ліпідограма — визначення рівня холестерину;

аналіз креатиніну для оцінки роботи нирок;

перевірка рівня електролітів.

Завершується скринінг консультацією лікаря: він пояснює результати аналізів, дає рекомендації щодо способу життя, а за потреби виписує електронне направлення до вузького спеціаліста.

Де можна пройти скринінг

Пройти обстеження можна в будь-якому регіоні України. У програмі беруть участь комунальні амбулаторії, поліклініки, центри первинної медико-санітарної допомоги, приватні клініки, які уклали договір із НСЗУ, і великі приватні лабораторії. Знайти найближчий заклад можна на інтерактивній мапі офіційного сайту МОЗ "Скринінг 40+", а записатися — через систему Helsi.me.

Як подати заявку крок за кроком

Весь процес виглядає так: подаєте заявку в "Дії" або ЦНАПі, протягом семи днів отримуєте 2000 гривень на рахунок, обираєте заклад на мапі МОЗ і записуєтеся через Helsi.me, проходите обстеження та розраховуєтеся карткою через POS-термінал. Лабораторні дані зазвичай готові до 72 годин, після чого лікар надає рекомендації та персональний план здоров'я.

Попит на програму виявився значно вищим, ніж очікувалося: станом на 9 вересня 2026 року мережа налічує 2723 місця надання послуг, скринінг уже пройшли понад 663 тисячі українців, кількість поданих заявок перевищила 1,8 мільйона, а загальна сума виплаченої державної підтримки склала 2,1 мільярда гривень.

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