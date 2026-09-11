Государство выделяет 2000 гривен на базовое медицинское обследование для украинцев старше 40 лет. Рассказываем, как подать заявку, где пройти скрининг и на что можно потратить средства.

Медицинский пересмотр состояния здоровья в Украине стал доступнее: с 1 января 2026 года государство оплачивает гражданам старше 40 лет базовое обследование по программе "Скрининг здоровья 40+".

Как рассказывает Министерства здравоохранения, программа финансируется из государственного бюджета, а один визит к врачу длится от 60 до 90 минут. Для пациента скрининг полностью бесплатный — расходы берет на себя государство.

Что такое "Скрининг здоровья 40+"

Это национальная программа, рассчитанная на каждого украинца и украинку в возрасте от 40 лет, независимо от места регистрации или проживания. Ее задача — выявить на ранней стадии три самые распространенные проблемы со здоровьем после 40 лет: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и нарушения ментального здоровья.

Кто имеет право и как подать заявку

Право на участие имеют все граждане Украины, которым исполнилось 40 и более лет. Раньше уведомление о возможности пройти скрининг автоматически приходило в приложение "Дия" на 30-й день после дня рождения, однако после изменений Кабмина ждать приглашения больше не обязательно — заявку можно подать в любой момент.

Сделать это можно двумя способами: через "Дию" — в разделе "Сервисы", далее "Помощь от государства" выбрать "Скрининг здоровья"; или через ближайший Центр предоставления административных услуг, если смартфона нет или удобнее оформить все лично.

Как получить 2000 гривен на обследование

Сразу после подачи заявки государство выделяет на обследование 2000 гривен, и в течение семи дней эта сумма появляется на специальном счете. Чтобы воспользоваться деньгами, нужна "Дия.Карта" — физическая или виртуальная, оформленная в одном из банков-партнеров: ПриватБанк, Monobank, "Кредит Днепр", Sense Bank или А-Банк.

Открыть карту онлайн можно за несколько минут: обновить приложение "Дия" и авторизоваться, перейти в "Сервисы" → "Дия.Карта", выбрать банк и подписать согласие, после чего открыть счет. Вся заявка обрабатывается автоматически, без бумаг и очередей.

На что можно потратить средства, а на что — нет

Выделенные 2000 гривен имеют четкое целевое назначение: система блокирует попытку снять их наличными, перевести на другой счет или оплатить что-то, не связанное со скринингом. Рассчитаться ими можно только через POS-терминал в медицинском учреждении, которое официально участвует в программе.

Сколько времени есть на использование средств

На расходование полученных денег дается два месяца с момента зачисления. Подать заявку можно раз в год, а сама программа работает постоянно, без конечной даты. Неиспользованные вовремя средства автоматически возвращаются в государственный бюджет.

Действуют и годовые дедлайны: деньги за текущий год нужно потратить до 17 декабря. Исключение — если "Дия.Карту" открыли в период с октября по декабрь: тогда срок использования средств продлевается максимум до 31 марта следующего года.

Что входит в обследование

Медицинский пакет фиксированный и утвержден МОЗ, поэтому во всех учреждениях он одинаковый:

физикальный осмотр — анкетирование, измерение давления, пульса, веса, роста и окружности талии, расчет индекса массы тела;

электрокардиограмма (ЭКГ) для проверки работы сердца;

развернутые анализы крови и мочи;

анализ на гликированный гемоглобин, который показывает риск развития диабета;

липидограмма — определение уровня холестерина;

анализ креатинина для оценки работы почек;

проверка уровня электролитов.

Завершается скрининг консультацией врача: он объясняет результаты анализов, дает рекомендации по образу жизни, а при необходимости выписывает электронное направление к узкому специалисту.

Где можно пройти скрининг

Пройти обследование можно в любом регионе Украины. В программе участвуют коммунальные амбулатории, поликлиники, центры первичной медико-санитарной помощи, частные клиники, заключившие договор с НСЗУ, и крупные частные лаборатории. Найти ближайшее учреждение можно на интерактивной карте официального сайта МОЗ "Скрининг 40+", а записаться — через систему Helsi.me.

Как подать заявку шаг за шагом

Весь процесс выглядит так: подаете заявку в "Дии" или ЦНАПе, в течение семи дней получаете 2000 гривен на счет, выбираете учреждение на карте МОЗ и записываетесь через Helsi.me, проходите обследование и рассчитываетесь картой через POS-терминал. Лабораторные данные обычно готовы до 72 часов, после чего врач дает рекомендации и персональный план здоровья.

Спрос на программу оказался значительно выше, чем ожидалось: по состоянию на 9 сентября 2026 года сеть насчитывает 2723 места предоставления услуг, скрининг уже прошли более 663 тысяч украинцев, количество поданных заявок превысило 1,8 миллиона, а общая сумма выплаченной государственной поддержки составила 2,1 миллиарда гривен.

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