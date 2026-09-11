Міністр фінансів Сергій Марченко попередив про ризик затримок із соціальними виплатами: у державному бюджеті бракує близько трильйона гривень на фінансування армії.

Соціальні виплати та пенсії українців можуть затриматися найближчими місяцями — у державному бюджеті бракує близько трильйона гривень на фінансування армії. Про це на засіданні фінансового комітету Верховної Ради говорив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє Today.ua з посиланням на komersant.ua.

За словами очільника Мінфіну, обмежені можливості держбюджету вже створюють ризик затримок із соціальними виплатами. Частину потрібної для армії суми Україна сподівається отримати від міжнародних партнерів, частину заберуть із цивільного сектору, а решту, ймовірно, доведеться покривати друком додаткових грошей — це прискорить інфляцію і послабить гривню.

Дірка в бюджеті утворилася передусім через повномасштабну війну: зараз розрив між очікуваними та фактичними доходами сягає майже 35 мільярдів гривень. Лише на виплати військовим до кінця року потрібно близько 300 мільярдів гривень, а ще приблизно 72 мільярди планують акумулювати за рахунок перерозподілу коштів із призупинених програм.

24 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що до завершення року на потреби армії додатково треба знайти близько 27 мільярдів доларів. Ця сума викликала додаткові запитання в європейських партнерів, тож Київ звернувся по допомогу до Великої Британії, Канади та Японії.

Чи скоротять соцвиплати і що робити отримувачам

Наразі офіційної інформації про скорочення соціальних виплат або їхнє призупинення немає — йдеться лише про можливий ризик перенесення окремих бюджетних виплат на пізніший термін. Уряд уже переносить менш пріоритетні видатки на грудень, але сектор оборони та соціальні програми фінансуються першочергово.

Якщо пенсія, субсидія чи інша соцвиплата не надійшла вчасно, варто перевірити її статус в особистому кабінеті Пенсійного фонду або в застосунку «Дія», а за потреби звернутися до відділення ПФУ чи ЦНАПу. Мінфін наголошує: затримка зарплат свідчила б про надзвичайно серйозні проблеми у фінансовій системі, тому її намагатимуться уникнути в першу чергу.

Народний депутат Олексій Леонов в ефірі «Вечір.LIVE» зазначив, що загальна потреба у фінансуванні може сягати 50 мільярдів доларів. Він повідомив, що минулого тижня Верховна Рада не підтримала два законопроєкти, які могли б принести бюджету майже 6 мільярдів доларів. «Грошей справді недостатньо, тому рішення треба ухвалювати вже зараз», — наголосив депутат.

Міністр фінансів попередив: якщо зовнішня фінансова допомога затримається, а внутрішніх ресурсів не вистачить, уряд може вдатися до монетарного фінансування — фактично друкування грошей. Це вдарить по купівельній спроможності українців і пришвидшить зростання цін. Саме тому Марченко закликав нардепів не зволікати з ухваленням законопроєктів, від яких залежать чергові транші від ЄС і МВФ.

Раніше Politeka повідомляла, виплати сім'ям загиблих військових: юрист пояснив, що робити, коли відмовляють у грошах.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Одеській області: як пройти оцінку потреб та отримати виплати.