Військовим пенсіонерам в Україні пропонують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2000 гривень для тих, хто вийшов на пенсію за вислугу років або за станом здоров'я.

Пенсію можна законно збільшити — і для військових пенсіонерів назріла окрема ініціатива. Як повідомляє видання «Експерт», військовим пенсіонерам можуть додати до основної пенсії щомісячну доплату в розмірі 2000 гривень.

Йдеться про колишніх військовослужбовців, які вийшли на пенсію за вислугу років або за станом здоров'я. Саме ця категорія останніми роками опинилася в нерівних умовах порівняно з цивільними пенсіонерами: їхні виплати довгий час не перераховували, тому суми «заморозилися».

Доплата у 2000 гривень покликана хоча б частково вирівняти цю несправедливість. Вона нараховуватиметься не одноразово, а щомісяця — тобто за рік військовий пенсіонер зможе додатково отримати 24 000 гривень.

Хто саме має право на таку надбавку, залежатиме від кількох умов: категорії військової служби, наявності вислуги років та того, з якого відомства людина виходила на пенсію. Точний перелік категорій має затвердити відповідне рішення.

Чому військові пенсії відстали

Пенсії цивільних українців щороку індексують, а от військові виплати тривалий час лишалися без перерахунку. Через це розрив між «цивільною» та «військовою» пенсією зростав, і частина військових пенсіонерів отримує менше, ніж мала б за аналогічного стажу.

Як отримати доплату

Якщо ініціативу ухвалять, окремо нікуди звертатися не доведеться: доплату мають нараховувати автоматично до основної пенсії. Військовим пенсіонерам радять стежити за офіційними повідомленнями Пенсійного фонду та уточнювати свій статус у відомстві, яке призначало пенсію.

Поки рішення остаточно не затверджене, у Пенсійному фонді радять перевірити, чи правильно врахований увесь стаж служби — від цього залежить не лише надбавка, а й базова сума виплат.

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