Военным пенсионерам в Украине предлагают ежемесячную доплату к пенсии в размере 2000 гривен для тех, кто вышел на пенсию по выслуге лет или по состоянию здоровья.

Пенсию можно законно увеличить — и для военных пенсионеров назрела отдельная инициатива. Как сообщает издание «Эксперт», военным пенсионерам могут добавить к основной пенсии ежемесячную доплату в размере 2000 гривен.

Речь идет о бывших военнослужащих, вышедших на пенсию по выслуге лет или по состоянию здоровья. Именно эта категория в последние годы оказалась в неравных условиях по сравнению с гражданскими пенсионерами: их выплаты долгое время не пересчитывали, поэтому суммы «заморозились».

Доплата в 2000 гривен призвана хотя бы частично выровнять эту несправедливость. Она будет начисляться не единоразово, а ежемесячно — то есть за год военный пенсионер сможет дополнительно получить 24 000 гривен.

Кто именно имеет право на такую надбавку, будет зависеть от нескольких условий: категории военной службы, наличия выслуги лет и того, из какого ведомства человек выходил на пенсию. Точный перечень категорий должно утвердить соответствующее решение.

Почему военные пенсии отстали

Пенсии гражданских украинцев ежегодно индексируют, а вот военные выплаты длительное время оставались без перерасчета. Из-за этого разрыв между «гражданской» и «военной» пенсией рос, и часть военных пенсионеров получает меньше, чем должна была бы при аналогичном стаже.

Как получить доплату

Если инициативу примут, отдельно никуда обращаться не придется: доплату должны начислять автоматически к основной пенсии. Военным пенсионерам советуют следить за официальными сообщениями Пенсионного фонда и уточнять свой статус в ведомстве, которое назначало пенсию.

Пока решение окончательно не утверждено, в Пенсионном фонде советуют проверить, правильно ли учтен весь стаж службы — от этого зависит не только надбавка, но и базовая сумма выплат.

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