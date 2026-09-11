За рік в Івано-Франківську оренда житла зросла на 44%, а квартири на вторинному ринку подорожчали до 17%: такі дані наводить платформа ЛУН.

Ціни на житло в Івано-Франківську за рік помітно зросли: орендні ставки підскочили більш ніж на 40%, а квартири на вторинному ринку подорожчали до 17%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири в оренді — на 44%. Такі дані наводить РБК-Україна з посиланням на платформу ЛУН.

Різких стрибків ринок не показав, однак дорожчали всі види житла. Найпомітніше змінилася саме оренда, тож ті, хто винаймає помешкання в обласному центрі, уже відчули нові цифри у своїх платіжках.

Скільки тепер коштують квартири на вторинному ринку

За останній рік подорожчали всі типи квартир, які продають на вторинці. Однокімнатні додали 17% — їхня середня ціна тепер становить 45 000 доларів. Двокімнатні зросли так само на 17% і коштують 66 900 доларів. Трикімнатні подорожчали на 13% — до 84 900 доларів.

Настрої покупців переважно оптимістичні. Згідно з опитуванням ЛУН, проведеним узимку 2026 року, 43% респондентів очікують, що ціни на вторинне житло зростатимуть, 38% прогнозують стабільність, і лише 19% сподіваються на зниження вартості.

Що з цінами на новобудови

Середня вартість квадратного метра в новобудові в Івано-Франківську становить 1 010 доларів. Остаточна ціна залежить від класу житла: у класі «комфорт» квадрат коштує 990 доларів, у «бізнесі» — 1 060 доларів, а у «преміум» — 1 320 доларів. По класу «економ» даних недостатньо.

Зараз у місті в продажу 342 секції житлових комплексів. Розтермінування покупцям пропонують 20 забудовників, а 13 компаній працюють за державною програмою «єОселя». Понад половина потенційних покупців (52%) вважають, що ціни знову підуть угору, 37% очікують стабільності, а 11% прогнозують здешевлення.

Як змінилася оренда житла

Орендні ставки за рік зросли найвідчутніше. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири — на 44%, до 26 900 грн на місяць. Однокімнатні додали 42% і тепер здають у середньому за 22 400 грн. Трикімнатні помешкання коштують 31 400 грн на місяць.

Що врахувати, якщо шукаєте житло

Оскільки ціни продовжують зростати, варто заздалегідь зафіксувати умови. Покупцям квартири в новобудові корисно перевірити, чи забудовник працює за програмою «єОселя» і чи дає розтермінування. Орендарям перед підписанням договору слід уточнити, що входить у щомісячну плату — комунальні послуги чи лише орендна ставка.

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