Суп-пюре из тыквы получается бархатистым и насыщенным без сливок — всё благодаря кокосовому молоку, которое придаёт нежную кремовую текстуру и деликатный аромат.

Идеальный тыквенный крем-суп за 30 минут мы уже публиковали — а суп-пюре из тыквы по этому рецепту получается ещё более бархатистым и готовится всего за 25 минут. Вместо привычных сливок здесь кокосовое молоко: оно даёт кремовую текстуру и нежный аромат, а специи делают вкус тёплым и по-осеннему уютным.

Это идеальный вариант для лёгкого обеда или ужина: в рецепте только простые продукты, одна кастрюля и минимум усилий, а результат напоминает дорогой суп из ресторана.

Ингредиенты для супа-пюре из тыквы

2 средние луковицы (мелко нарезанные)

3 крупных зубчика чеснока (измельчённые)

1 столовая ложка масла (оливкового или авокадо)

¼ чайной ложки смеси специй для тыквенного пирога (или корица со щепоткой мускатного ореха и гвоздики)

2 стакана (480 мл) овощного бульона

2 банки по 400 г тыквенного пюре (вместе примерно 3 стакана)

1 банка (400 мл) кокосового молока

1 чайная ложка соли

молотый чёрный перец — по вкусу

1 столовая ложка соевого соуса

½ стакана (около 70 г) тыквенных семечек — для подачи, по желанию

Как приготовить суп-пюре из тыквы: пошагово

Разогрейте кастрюлю среднего размера на средне-сильном огне и влейте масло. Добавьте лук и чеснок и обжаривайте 5 минут, периодически помешивая.

Добавьте смесь специй для тыквенного пирога и готовьте ещё 30 секунд, постоянно помешивая, чтобы специи раскрыли аромат.

Влейте бульон, добавьте тыквенное пюре, кокосовое молоко, соль и перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите на слабом огне 15 минут.

Снимите кастрюлю с огня и погружным блендером взбейте суп до однородной кремовой консистенции.

Добавьте соевый соус по вкусу, перемешайте и подавайте горячим, по желанию посыпав жареными тыквенными семечками.

Для жареных семечек разогрейте сковороду на слабом огне, высыпьте тыквенные семечки и обжаривайте, помешивая, до золотистого цвета. Влейте соевый соус, быстро перемешайте и прогрейте ещё несколько секунд, затем снимите с огня.

Этот кремовый суп вкусен и сам по себе, но его можно сделать ещё интереснее: добавьте обжаренный бекон, зелёный лук, ложку йогурта или домашние сухарики. Храните блюдо в холодильнике под крышкой до 5 дней, а замороженным в герметичном стеклянном контейнере оно хранится до 3 месяцев. Вместо готового пюре можно использовать свежую запечённую тыкву — запекайте её до мягкости и взбейте блендером.

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