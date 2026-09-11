Суп-пюре з гарбуза виходить оксамитовим і насиченим без вершків — усе завдяки кокосовому молоку, яке надає ніжної кремової текстури та делікатного аромату.

Ідеальний гарбузовий крем-суп за 30 хвилин ми вже публікували — а суп-пюре з гарбуза за цим рецептом виходить ще оксамитовішим і готується за 25 хвилин. Замість звичних вершків тут кокосове молоко: воно дає кремову текстуру й ніжний аромат, а спеції роблять смак теплим і по-осінньому затишним.

Це ідеальний варіант для легкого обіду чи вечері: у рецепті лише прості продукти, одна каструля та мінімум зусиль, а результат нагадує дорогий суп із ресторану.

Інгредієнти для супу-пюре з гарбуза

2 середні цибулини (дрібно нарізані)

3 великі зубчики часнику (подрібнені)

1 столова ложка олії (оливкової або з авокадо)

¼ чайної ложки суміші прянощів для гарбузового пирога (або кориця з дрібкою мускатного горіха й гвоздики)

2 склянки (480 мл) овочевого бульйону

2 банки по 400 г гарбузового пюре (разом приблизно 3 склянки)

1 банка (400 мл) кокосового молока

1 чайна ложка солі

мелений чорний перець — до смаку

1 столова ложка соєвого соусу

½ склянки (близько 70 г) гарбузового насіння — для подачі, за бажанням

Як приготувати суп-пюре з гарбуза: покроково

Розігрійте каструлю середнього розміру на середньо-сильному вогні та влийте олію. Додайте цибулю й часник і смажте 5 хвилин, періодично помішуючи.

Додайте суміш прянощів для гарбузового пирога і готуйте ще 30 секунд, постійно помішуючи, щоб спеції розкрили аромат.

Влийте бульйон, додайте гарбузове пюре, кокосове молоко, сіль і перець. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою та варіть на слабкому вогні 15 хвилин.

Зніміть каструлю з вогню й занурювальним блендером збийте суп до однорідної кремової консистенції.

Додайте соєвий соус до смаку, перемішайте та подавайте гарячим, за бажанням посипавши смаженим гарбузовим насінням.

Для смаженого насіння розігрійте сковороду на слабкому вогні, висипте гарбузове насіння та підсмажуйте, помішуючи, до золотистого кольору. Влийте соєвий соус, швидко перемішайте й прогрійте ще кілька секунд, після чого зніміть із вогню.

Цей кремовий суп смачний і сам по собі, але його можна зробити ще цікавішим: додайте обсмажений бекон, зелену цибулю, ложку йогурту або домашні сухарики. Зберігайте страву в холодильнику під кришкою до 5 днів, а замороженою в герметичному скляному контейнері вона зберігається до 3 місяців. Замість готового пюре можна використати свіжий запечений гарбуз — запікайте його до м'якості й збийте блендером.

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