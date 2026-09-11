Залишені в пам'яті смартфона СМС та фотографії документів можуть перетворити ваш гаджет на знахідку для кіберзлочинців. Фахівці з кібербезпеки назвали три категорії повідомлень, які категорично не варто зберігати на мобільному пристрої.

Проблеми зі смартфоном часто починаються з дрібниць, а не лише з технічної поломки. Смартфон, який потрапив до рук зловмисника, перетворюється на відкритий гаманець, необачно залишений посеред людного місця.

У такій ситуації вся конфіденційна інформація стає абсолютно доступною, а її використання сторонніми особами — лише питання часу. Фахівці з кібербезпеки назвали три категорії повідомлень, які категорично не варто зберігати в пам'яті мобільного пристрою.

Коди доступу та паролі до банківських рахунків

Багато користувачів вважають, що одноразовий код із СМС після використання вже не становить небезпеки. Проте для зловмисників ці кілька цифр можуть стати фінальним елементом, якого бракувало для реалізації шахрайської схеми.

Зазвичай шахраї вже володіють певною базою даних про жертву — повним ім'ям, номером телефону чи логіном від онлайн-банкінгу. У такому разі отриманий код стає останнім ключем до чужого профілю, а відновлення контролю над зламаним акаунтом перетворюється на тривалий квест.

Одразу після введення пароля з СМС його необхідно безповоротно видалити. Ба більше, варто очищати кошик повідомлень: сучасні операційні системи Android та iOS влаштовані так, що видалені тексти можуть таємно зберігатися в пам'яті смартфона ще кілька тижнів або місяців.

Фотографії особистих документів

Окрему небезпеку становлять фото паспорта, посвідчення водія та будь-які інші дані, що підтверджують особу. Маючи такі зображення, шахраї можуть оформити мікропозики, придбати сім-карти, створити фальшиві облікові записи і навіть продати ці дані в даркнеті.

Зловмисникам достатньо отримати лише одну чітку фотографію з персональними даними. Поширена звичка надсилати такі знімки близьким із думкою видалити їх колись пізніше — велика помилка: позбутися такої інформації з пам'яті пристрою потрібно негайно.

Повідомлення з особистими та конфіденційними відомостями

ПІН-коди, реквізити карток, CVC-коди, адреси й навіть відповіді на секретні запитання про кличку домашнього улюбленця — готова зброя в руках шахраїв. Отримавши доступ до смартфона, зловмисники насамперед переглядають СМС та чати в месенджерах.

Повідомлення рідним на кшталт «пароль від картки такий самий, як від вайфаю» може мати катастрофічні наслідки. Навіть зберігати такі нотатки в чаті «з самим собою» абсолютно небезпечно — якщо телефон потрапить до чужих рук розблокованим, ви втратите все.

Що робити, щоб захистити себе

Якщо виникає гостра потреба зберегти важливі документи чи конфіденційні відомості, перенесіть їх у захищене хмарне сховище з обов'язковим двофакторним захистом або скористайтеся програмами для шифрування — 1Password, NordLocker чи захищеною папкою в Google Files.

Просто видалити повідомлення замало: тексти залишаються в кошику пристрою та автоматично копіюються в резервні хмари. Експерти наголошують — жодній важливій інформації не місце у звичайних повідомленнях, адже телефон можна легко загубити чи підхопити вірус.

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