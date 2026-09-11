Оставленные в памяти смартфона СМС и фотографии документов могут превратить ваш гаджет в находку для киберпреступников. Специалисты по кибербезопасности назвали три категории сообщений, которые категорически не стоит хранить на мобильном устройстве.

Проблемы со смартфоном часто начинаются с мелочей, а не только с технической поломки. Смартфон, попавший в руки злоумышленника, превращается в открытый кошелек, небрежно оставленный посреди людного места.

В такой ситуации вся конфиденциальная информация становится абсолютно доступной, а ее использование посторонними лицами — лишь вопрос времени. Специалисты по кибербезопасности назвали три категории сообщений, которые категорически не стоит хранить в памяти мобильного устройства.

Коды доступа и пароли к банковским счетам

Многие пользователи считают, что одноразовый код из СМС после использования уже не представляет опасности. Однако для злоумышленников эти несколько цифр могут стать финальным элементом, которого не хватало для реализации мошеннической схемы.

Обычно мошенники уже владеют определенной базой данных о жертве — полным именем, номером телефона или логином от онлайн-банкинга. В таком случае полученный код становится последним ключом к чужому профилю, а восстановление контроля над взломанным аккаунтом превращается в долгий квест.

Сразу после ввода пароля из СМС его необходимо безвозвратно удалить. Более того, стоит очищать корзину сообщений: современные операционные системы Android и iOS устроены так, что удаленные тексты могут тайно храниться в памяти смартфона еще несколько недель или месяцев.

Фотографии личных документов

Отдельную опасность представляют фото паспорта, водительского удостоверения и любые другие данные, подтверждающие личность. Имея такие изображения, мошенники могут оформить микрозаймы, купить сим-карты, создать фальшивые учетные записи и даже продать эти данные в даркнете.

Злоумышленникам достаточно получить лишь одну четкую фотографию с персональными данными. Распространенная привычка отправлять такие снимки близким с мыслью удалить их когда-нибудь позже — большая ошибка: избавиться от такой информации из памяти устройства нужно немедленно.

Сообщения с личными и конфиденциальными сведениями

ПИН-коды, реквизиты карт, CVC-коды, адреса и даже ответы на секретные вопросы о кличке домашнего питомца — готовое оружие в руках мошенников. Получив доступ к смартфону, злоумышленники в первую очередь просматривают СМС и чаты в мессенджерах.

Сообщение родным вроде «пароль от карты такой же, как от вайфая» может иметь катастрофические последствия. Даже хранить такие заметки в чате «с самим собой» абсолютно опасно — если телефон попадет в чужие руки разблокированным, вы потеряете все.

Что делать, чтобы защитить себя

Если возникает острая потребность сохранить важные документы или конфиденциальные сведения, перенесите их в защищенное облачное хранилище с обязательной двухфакторной защитой или воспользуйтесь программами для шифрования — 1Password, NordLocker или защищенной папкой в Google Files.

Просто удалить сообщение мало: тексты остаются в корзине устройства и автоматически копируются в резервные облака. Эксперты подчеркивают — никакой важной информации не место в обычных сообщениях, ведь телефон можно легко потерять или подхватить вирус.

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