Річна інфляція в Україні за підсумками серпня 2026 року прискорилася до 8,1%, проте один із продуктів споживчого кошика за рік помітно здешевшав. Які ціни зараз у супермаркетах і чого чекати від продуктів восени — у матеріалі.

Ціни на продукти в Україні восени 2026 року знову опинилися в центрі уваги: річна інфляція прискорилася, однак на тлі загального подорожчання один товар із споживчого кошика за рік помітно подешевшав.

У серпні 2026 року річна інфляція в Україні, порівняно із серпнем 2025-го, прискорилася з 7,7% до 8,1%. Головний тиск на ціни, як і раніше, створює продовольча група товарів.

Винятком на цьому тлі стали яйця: за рік вони подешевшали на 24%. Це найпомітніше зниження серед продуктів, які відстежує статистика. Здешевшання пояснюють відновленням виробництва після торішнього стрибка цін та сезонним чинником.

Які продукти дорожчають швидше за інші

Попри дешевші яйця, більшість категорій продовольства у вересні продовжує зростати в ціні. За останній рік помітно подорожчали м'ясо, гречка, вермішель та хліб. Овочі в серпні тимчасово «сховали» інфляцію: сезонне здешевшання борщового набору частково компенсувало здорожчання решти товарів.

Чого чекати від цін восени

Восени очікування менш оптимістичні. У Національному банку пояснюють: ціновий тиск залишається підвищеним, а удари РФ по складах і логістиці ритейлу вже найближчим часом позначаться на цінниках у супермаркетах. Саме через пошкодження складів окремі товари можуть зрости в ціні на 10–15%.

Сезонне здешевшання овочів завершується, тож уже з жовтня ціни на борщовий набір знову підуть угору. Водночас швидкого здешевшання молочних продуктів очікувати не варто — молочка залишається однією з найдорожчих категорій.

Як заощадити на продуктах восени

Щоб утримати видатки на їжу, фахівці радять кілька простих кроків:

купувати сезонні овочі та фрукти місцевого виробництва — вони дешевші;

порівнювати ціну за кілограм, а не за упаковку, адже виробники можуть зменшувати фасування;

стежити за акційними пропозиціями мереж і планувати меню на тиждень;

робити запаси продуктів тривалого зберігання до сезонного підвищення цін.

Раніше Politeka повідомляла, які товари можна купити значно дешевше.

Як повідомляла Politeka, світові ціни на продукти злетіли до максимуму за 4 роки.

Також Politeka повідомляла, ціни на молоко-сировину зросли до 15,30 грн за кг.