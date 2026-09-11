Рецепт соковитої лазаньї ми вже публікували — а класична лазанья готується зовсім інакше. Це традиційна італійська версія з повільно тушкованим рагу болоньєзе та ніжним сирним соусом бешамель замість рікотти. Страва виходить багатошаровою, соковитою і дуже ситною, а білий соус робиться без вершків.
Лазанья складається з трьох частин: м'ясного соусу, білого сирного соусу та збирання й запікання. М'ясний соус — це, по суті, болоньєзе, яке довго тушкують, щоб яловичина стала м'якою і буквально танула в роті.
Інгредієнти для класичної лазаньї
Для м'ясного соусу рагу:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 цибулина, дрібно нарізана;
- 1 середня морква, дуже дрібно порізана кубиками;
- 1 стебло селери, дуже дрібно порізане;
- 2 зубчики часнику, подрібнені;
- 1 кг яловичого фаршу;
- 800 г подрібнених томатів у власному соку;
- чверть склянки томатної пасти;
- 1 склянка (приблизно 240 мл) сухого червоного вина, наприклад піно нуар;
- 3 кубики яловичого бульйону, розкришені;
- 2 лаврові листки;
- по 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю та орегано;
- 2 чайні ложки ворчестерського соусу;
- 1–2 чайні ложки цукру (за потреби);
- 1/2 чайної ложки солі та чорний мелений перець.
Для сирного соусу бешамель:
- 60 г вершкового масла;
- 1/2 склянки борошна;
- 4 склянки (приблизно 1 л) молока;
- 2 склянки (приблизно 200 г) тертого сиру, що добре плавиться: грюєр, чедер, колбі або пармезан;
- щіпка свіжотертого мускатного горіха;
- сіль і перець до смаку.
Для збирання:
- 350 г свіжих листів лазаньї (або 250 г сухих);
- 1,5 склянки тертої моцарели;
- дрібно нарізаний базилік або петрушка для подачі (за бажанням).
Як приготувати класичну лазанью: покроково
Крок 1. М'ясний соус. У великій каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте часник, цибулю, селеру й моркву та готуйте приблизно 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими й солодкими, але не підрум'яненими.
Крок 2. Додайте яловичий фарш, збільште вогонь і обсмажуйте, розбиваючи м'ясо лопаткою, поки воно не стане коричневим. Потім додайте решту інгредієнтів для рагу, крім цукру, перемішайте та доведіть до легкого кипіння.
Крок 3. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте соус 1,5–2 години, час від часу помішуючи. Потім зніміть кришку й варіть ще 30 хвилин, щоб соус загус і став насиченим. У кінці посоліть, поперчіть і за потреби додайте цукор.
Крок 4. Сирний соус. У сотейнику злегка підігрійте молоко. В іншій великій каструлі розтопіть вершкове масло на середньо-слабкому вогні, додайте борошно й постійно помішуйте 1 хвилину. Влийте приблизно 1 склянку молока, розмішуючи, щоб утворилася однорідна маса, потім додайте решту молока.
Крок 5. Збільште вогонь до середньо-сильного. Помішуйте спочатку час від часу, а за кілька хвилин — уже регулярно, поки соус не загусне (приблизно 5–8 хвилин). Він має покривати зворотний бік ложки. Зніміть з вогню, додайте сир, мускатний горіх, сіль і перець та перемішуйте, поки сир не розтане.
Крок 6. Збирання. Розігрійте духовку до 180 °C. Візьміть форму приблизно 33 × 22 × 7 см. Змастіть дно невеликою кількістю рагу та викладіть шар листів лазаньї, підлаштовуючи їх за розміром. Викладіть приблизно 2,5 склянки рагу та полийте 1 склянкою сирного соусу.
Крок 7. Повторіть шари: листи лазаньї, рагу та сирний соус — ще двічі. Зверху викладіть четвертий шар листів, залийте рештою сирного соусу та посипте тертою моцарелою. Запікайте 25 хвилин або до золотистої скоринки й пухирців. Перед нарізанням дайте лазаньї постояти 5–10 хвилин.
Подавайте класичну лазанью гарячою, прикрасивши свіжим базиліком або петрушкою. Страва чудово переносить заморожування, тому її можна приготувати заздалегідь і розігріти в потрібний момент.
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