Лазанья за цим рецептом готується традиційним італійським способом — із повільно тушкованим соусом рагу болоньєзе та сирним соусом бешамель. Без вершків і без рікотти: саме так роблять справжню лазанью в Італії.

Рецепт соковитої лазаньї ми вже публікували — а класична лазанья готується зовсім інакше. Це традиційна італійська версія з повільно тушкованим рагу болоньєзе та ніжним сирним соусом бешамель замість рікотти. Страва виходить багатошаровою, соковитою і дуже ситною, а білий соус робиться без вершків.

Лазанья складається з трьох частин: м'ясного соусу, білого сирного соусу та збирання й запікання. М'ясний соус — це, по суті, болоньєзе, яке довго тушкують, щоб яловичина стала м'якою і буквально танула в роті.

Інгредієнти для класичної лазаньї

Для м'ясного соусу рагу:

1 столова ложка оливкової олії;

1 цибулина, дрібно нарізана;

1 середня морква, дуже дрібно порізана кубиками;

1 стебло селери, дуже дрібно порізане;

2 зубчики часнику, подрібнені;

1 кг яловичого фаршу;

800 г подрібнених томатів у власному соку;

чверть склянки томатної пасти;

1 склянка (приблизно 240 мл) сухого червоного вина, наприклад піно нуар;

3 кубики яловичого бульйону, розкришені;

2 лаврові листки;

по 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю та орегано;

2 чайні ложки ворчестерського соусу;

1–2 чайні ложки цукру (за потреби);

1/2 чайної ложки солі та чорний мелений перець.

Для сирного соусу бешамель:

60 г вершкового масла;

1/2 склянки борошна;

4 склянки (приблизно 1 л) молока;

2 склянки (приблизно 200 г) тертого сиру, що добре плавиться: грюєр, чедер, колбі або пармезан;

щіпка свіжотертого мускатного горіха;

сіль і перець до смаку.

Для збирання:

350 г свіжих листів лазаньї (або 250 г сухих);

1,5 склянки тертої моцарели;

дрібно нарізаний базилік або петрушка для подачі (за бажанням).

Як приготувати класичну лазанью: покроково

Крок 1. М'ясний соус. У великій каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Додайте часник, цибулю, селеру й моркву та готуйте приблизно 10 хвилин, поки овочі не стануть м'якими й солодкими, але не підрум'яненими.

Крок 2. Додайте яловичий фарш, збільште вогонь і обсмажуйте, розбиваючи м'ясо лопаткою, поки воно не стане коричневим. Потім додайте решту інгредієнтів для рагу, крім цукру, перемішайте та доведіть до легкого кипіння.

Крок 3. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте соус 1,5–2 години, час від часу помішуючи. Потім зніміть кришку й варіть ще 30 хвилин, щоб соус загус і став насиченим. У кінці посоліть, поперчіть і за потреби додайте цукор.

Крок 4. Сирний соус. У сотейнику злегка підігрійте молоко. В іншій великій каструлі розтопіть вершкове масло на середньо-слабкому вогні, додайте борошно й постійно помішуйте 1 хвилину. Влийте приблизно 1 склянку молока, розмішуючи, щоб утворилася однорідна маса, потім додайте решту молока.

Крок 5. Збільште вогонь до середньо-сильного. Помішуйте спочатку час від часу, а за кілька хвилин — уже регулярно, поки соус не загусне (приблизно 5–8 хвилин). Він має покривати зворотний бік ложки. Зніміть з вогню, додайте сир, мускатний горіх, сіль і перець та перемішуйте, поки сир не розтане.

Крок 6. Збирання. Розігрійте духовку до 180 °C. Візьміть форму приблизно 33 × 22 × 7 см. Змастіть дно невеликою кількістю рагу та викладіть шар листів лазаньї, підлаштовуючи їх за розміром. Викладіть приблизно 2,5 склянки рагу та полийте 1 склянкою сирного соусу.

Крок 7. Повторіть шари: листи лазаньї, рагу та сирний соус — ще двічі. Зверху викладіть четвертий шар листів, залийте рештою сирного соусу та посипте тертою моцарелою. Запікайте 25 хвилин або до золотистої скоринки й пухирців. Перед нарізанням дайте лазаньї постояти 5–10 хвилин.

Подавайте класичну лазанью гарячою, прикрасивши свіжим базиліком або петрушкою. Страва чудово переносить заморожування, тому її можна приготувати заздалегідь і розігріти в потрібний момент.

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