У Потоках і Кременчуці на Полтавщині облаштовують безкоштовне житло для ВПО, на яке вже спрямували понад 14 мільйонів гривень.

Безкоштовне житло для ВПО на Полтавщині продовжують облаштовувати одразу в кількох громадах — у селі Потоки біля Кременчука будують ціле містечко для переселенців, на яке вже витратили понад 14 мільйонів гривень.

Про перебіг робіт повідомляє «Кременчуцька газета». За даними видання, житло для внутрішньо переміщених осіб у Потоках і Кременчуці — один із найбільших місцевих проєктів підтримки переселенців, і частина робіт там досі не завершена.

Скільки вже витратили на містечко для ВПО

На облаштування поселення для переселенців у Потоках із місцевого бюджету вже спрямували понад 14 мільйонів гривень. Окремо на початку вересня депутати погодили виділення ще понад 4 мільйонів гривень — після того, як один із обранців попросив порахувати загальну вартість проєкту, щоб розуміти фінальну цифру.

Паралельно на Полтавщині встановили 50 модульних будинків для переселенців. Кожен має площу 14 квадратних метрів і обладнаний кухнею та санвузлом, тож родина може одразу заселитися й жити автономно, не чекаючи на підключення до централізованих мереж.

Що ще залишилося зробити

Попри те, що частину житла вже звели, роботи в Потоках і Кременчуці тривають. Ідеться про завершення внутрішнього облаштування приміщень, благоустрій території та підключення всіх необхідних мереж, аби помешкання відповідали нормам для постійного проживання родин із дітьми та людей з інвалідністю.

Як отримати безкоштовне житло для ВПО

Щоб претендувати на безкоштовне помешкання, переселенцям насамперед потрібна довідка про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи. Далі слід стати на квартирний облік в органі місцевого самоврядування за фактичним місцем проживання — для Потоків і Кременчука це відповідно сільська та міська ради.

Для заселення в модульні будинки та тимчасове житло варто звернутися до управління соціального захисту населення Кременчуцької громади — там формують списки черговості. У пріоритеті зазвичай багатодітні родини, люди з інвалідністю, пенсіонери та сім'ї військових, які втратили житло через війну.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: де пропонують гарні умови.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Полтавській області: кому доступні виплати за новою програмою.