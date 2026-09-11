В Україні яйця дорожчають щотижня, тож уже восени вартість може зрости ще на 15%, а взимку ціни можуть закріпитися на новому, вищому рівні.

Ціни на продукти в Україні зростають уже кілька місяців поспіль — і яйця залишаються одним із найчутливіших товарів у споживчому кошику. Як повідомляє видання «Економічні новини», уже восени цей продукт може подорожчати до 15%, а взимку цінник може закріпитися на новому, вищому рівні.

Яйця дорожчають щотижня: у вересні ціна десятка в супермаркетах помітно зросла порівняно із серпнем. Основна причина — сезонний фактор: восени продуктивність курей-несучок знижується, а собівартість виробництва, навпаки, зростає.

Чому яйця дорожчають

Серед головних чинників, які тиснуть на ціну, — подорожчання кормів і енергоносіїв. Зерно, шроти й комбікорми, які складають левову частку собівартості, за останні місяці теж подорожчали. Додатковий тиск створює війна: удари по енергетичній інфраструктурі змушують птахофабрики працювати на генераторах, що збільшує витрати.

За прогнозом, який наводить видання, восени зростання може сягнути 15% порівняно з нинішніми позначками. Це означає, що десяток яєць подорожчає на кілька гривень, а для родин, які купують яйця щодня, щомісячні витрати зростуть відчутно.

Що буде з цінами взимку

Узимку ситуація навряд чи покращиться. Сезонний фактор зберігатиметься, а напередодні новорічно-різдвяних свят попит на яйця традиційно зростає — це, як правило, додатково підштовхує ціни вгору. Здешевлення, за прогнозом видання, не варто очікувати принаймні до весни.

Як заощадити на яйцях

Покупцям варто звертати увагу на акції в супермаркетах і порівнювати ціни в різних мережах: різниця на один і той самий десяток може сягати кількох гривень. Вигідніше купувати яйця в упаковках по 30 штук — зазвичай вони дешевші в перерахунку на одиницю. Також варто стежити за власними торговими марками магазинів, які часто тримають нижчий цінник.

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