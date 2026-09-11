Пенсію можна поновити навіть через 30 років після виїзду за кордон — строків давності для цього закон не передбачає.

Пенсію можна законно перерахувати та збільшити навіть після багатьох років — і це стосується й тих, хто давно виїхав за кордон. Поновити пенсію можна навіть через 30 років життя в іншій країні, адже жодних строків давності для цього закон не передбачає.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Ольга Хомич. Пенсіонери, які виїхали за кордон ще у 1990-х, часто вважають, що назавжди втратили право на виплати, — але це не так.

Строків давності для поновлення пенсії не існує

Судова практика у справах пенсіонерів, які виїхали за кордон ще у 1990-х або навіть раніше, стабільно на боці людей. «Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини», — пояснила адвокат.

За її словами, до цієї теми регулярно повертається Верховний Суд і щоразу підтверджує це право. Поновлена пенсія має рахуватися й індексуватися так само, як для тих, хто лишився в Україні, а не за якимось заниженим мінімумом.

Чому фонд іноді відмовляє у виплатах

До 2009 року закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» дозволяв зупиняти пенсію на весь час проживання людини за кордоном, якщо з відповідною країною немає міжнародного договору. Ці норми Конституційний Суд визнав неконституційними рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009 — вони втратили чинність з дня ухвалення рішення.

Сьогодні в самому законі підстав «припиняти пенсію за кордон» більше не існує. Пенсійний фонд керується вже не забороною, а процедурою підтвердження особи. Найчастіше плутають дві ситуації: людина живе за кордоном, формально не знімаючись з обліку в Україні, або ж офіційно оформлює виїзд на постійне місце проживання.

За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед — рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку. Фонд закриває поточні виплати одноразовим авансом за півроку, а людину знімають з реєстрації. Але навіть після такого виїзду право на подальшу виплату юридично зберігається, а не згасає назавжди.

Втім, на практиці саме з такими людьми найчастіше виникають спори: фонд схильний трактувати зняття з обліку як остаточне закриття пенсійної справи, і тоді право доводиться відстоювати.

Як підтвердити, що ви живі

Постанови Кабінету Міністрів № 299 від лютого 2025 року й № 765 від червня 2025 року описують, як ПФУ підтверджує, що пенсіонер за кордоном живий і це справді він, — через «Дію», відеозв'язок або консульство. Якщо людина не проходить таке підтвердження вчасно, виплату призупиняють, а не скасовують остаточно.

Що робити, якщо фонд відмовляється платити

пройти процедуру підтвердження особи — тоді виплата продовжується без перерв;

якщо виплату вже призупинили, пройти підтвердження заднім числом — гроші поновлять, за потреби з доплатою за пропущений час;

якщо ПФУ відмовляється визнавати право на пенсію лише через факт проживання за кордоном — звертатися до суду.

«Практика в таких справах стабільно на боці людей», — підсумувала Ольга Хомич. Тож право на пенсію не згорає — навіть якщо за кордоном минуло 30 років.

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