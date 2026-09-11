Лазанья по этому рецепту готовится традиционным итальянским способом — с медленно томлёным соусом рагу болоньезе и сырным соусом бешамель. Без сливок и без рикотты: именно так готовят настоящую лазанью в Италии.

Рецепт сочной лазаньи мы уже публиковали — а классическая лазанья готовится совсем иначе. Это традиционная итальянская версия с медленно томлёным рагу болоньезе и нежным сырным соусом бешамель вместо рикотты. Блюдо получается многослойным, сочным и очень сытным, а белый соус делается без сливок.

Лазанья состоит из трёх частей: мясного соуса, белого сырного соуса, а также сборки и запекания. Мясной соус — это, по сути, болоньезе, которое долго тушат, чтобы говядина стала мягкой и буквально таяла во рту.

Ингредиенты для классической лазаньи

Для мясного соуса рагу:

1 столовая ложка оливкового масла;

1 луковица, мелко нарезанная;

1 средняя морковь, очень мелко нарезанная кубиками;

1 стебель сельдерея, очень мелко нарезанный;

2 зубчика чеснока, измельчённые;

1 кг говяжьего фарша;

800 г измельчённых томатов в собственном соку;

четверть стакана томатной пасты;

1 стакан (примерно 240 мл) сухого красного вина, например пино нуар;

3 кубика говяжьего бульона, раскрошенные;

2 лавровых листа;

по 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна и орегано;

2 чайные ложки ворчестерского соуса;

1–2 чайные ложки сахара (при необходимости);

1/2 чайной ложки соли и чёрный молотый перец.

Для сырного соуса бешамель:

60 г сливочного масла;

1/2 стакана муки;

4 стакана (примерно 1 л) молока;

2 стакана (примерно 200 г) тёртого сыра, который хорошо плавится: грюйер, чеддер, колби или пармезан;

щепотка свеженатёртого мускатного ореха;

соль и перец по вкусу.

Для сборки:

350 г свежих листов лазаньи (или 250 г сухих);

1,5 стакана тёртой моцареллы;

мелко нарезанный базилик или петрушка для подачи (по желанию).

Как приготовить классическую лазанью: пошагово

Шаг 1. Мясной соус. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, лук, сельдерей и морковь и готовьте примерно 10 минут, пока овощи не станут мягкими и сладкими, но не подрумянятся.

Шаг 2. Добавьте говяжий фарш, увеличьте огонь и обжаривайте, разбивая мясо лопаткой, пока оно не станет коричневым. Затем добавьте остальные ингредиенты для рагу, кроме сахара, перемешайте и доведите до лёгкого кипения.

Шаг 3. Накройте кастрюлю крышкой и тушите соус 1,5–2 часа, время от времени помешивая. Затем снимите крышку и варите ещё 30 минут, чтобы соус загустел и стал насыщенным. В конце посолите, поперчите и при необходимости добавьте сахар.

Шаг 4. Сырный соус. В сотейнике слегка подогрейте молоко. В другой большой кастрюле растопите сливочное масло на средне-слабом огне, добавьте муку и постоянно помешивайте 1 минуту. Влейте примерно 1 стакан молока, помешивая, чтобы получилась однородная масса, затем добавьте остальное молоко.

Шаг 5. Увеличьте огонь до средне-сильного. Помешивайте сначала время от времени, а через несколько минут — уже регулярно, пока соус не загустеет (примерно 5–8 минут). Он должен покрывать обратную сторону ложки. Снимите с огня, добавьте сыр, мускатный орех, соль и перец и перемешивайте, пока сыр не растает.

Шаг 6. Сборка. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите форму примерно 33 × 22 × 7 см. Смажьте дно небольшим количеством рагу и выложите слой листов лазаньи, подгоняя их по размеру. Выложите примерно 2,5 стакана рагу и полейте 1 стаканом сырного соуса.

Шаг 7. Повторите слои: листы лазаньи, рагу и сырный соус — ещё дважды. Сверху выложите четвёртый слой листов, залейте оставшимся сырным соусом и посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте 25 минут или до золотистой корочки и пузырьков. Перед нарезанием дайте лазанье постоять 5–10 минут.

Подавайте классическую лазанью горячей, украсив свежим базиликом или петрушкой. Блюдо отлично переносит заморозку, поэтому его можно приготовить заранее и разогреть в нужный момент.

Ранее Politeka сообщала, как приготовить идеальную лазанью в домашних условиях.

Также Politeka писала, как приготовить пасту с фаршем проще, чем лазанью.