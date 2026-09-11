Рецепт сочной лазаньи мы уже публиковали — а классическая лазанья готовится совсем иначе. Это традиционная итальянская версия с медленно томлёным рагу болоньезе и нежным сырным соусом бешамель вместо рикотты. Блюдо получается многослойным, сочным и очень сытным, а белый соус делается без сливок.

Лазанья состоит из трёх частей: мясного соуса, белого сырного соуса, а также сборки и запекания. Мясной соус — это, по сути, болоньезе, которое долго тушат, чтобы говядина стала мягкой и буквально таяла во рту.

Ингредиенты для классической лазаньи

Для мясного соуса рагу:

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 1 луковица, мелко нарезанная;
  • 1 средняя морковь, очень мелко нарезанная кубиками;
  • 1 стебель сельдерея, очень мелко нарезанный;
  • 2 зубчика чеснока, измельчённые;
  • 1 кг говяжьего фарша;
  • 800 г измельчённых томатов в собственном соку;
  • четверть стакана томатной пасты;
  • 1 стакан (примерно 240 мл) сухого красного вина, например пино нуар;
  • 3 кубика говяжьего бульона, раскрошенные;
  • 2 лавровых листа;
  • по 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна и орегано;
  • 2 чайные ложки ворчестерского соуса;
  • 1–2 чайные ложки сахара (при необходимости);
  • 1/2 чайной ложки соли и чёрный молотый перец.

Для сырного соуса бешамель:

  • 60 г сливочного масла;
  • 1/2 стакана муки;
  • 4 стакана (примерно 1 л) молока;
  • 2 стакана (примерно 200 г) тёртого сыра, который хорошо плавится: грюйер, чеддер, колби или пармезан;
  • щепотка свеженатёртого мускатного ореха;
  • соль и перец по вкусу.

Для сборки:

  • 350 г свежих листов лазаньи (или 250 г сухих);
  • 1,5 стакана тёртой моцареллы;
  • мелко нарезанный базилик или петрушка для подачи (по желанию).

Как приготовить классическую лазанью: пошагово

Шаг 1. Мясной соус. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, лук, сельдерей и морковь и готовьте примерно 10 минут, пока овощи не станут мягкими и сладкими, но не подрумянятся.

Шаг 2. Добавьте говяжий фарш, увеличьте огонь и обжаривайте, разбивая мясо лопаткой, пока оно не станет коричневым. Затем добавьте остальные ингредиенты для рагу, кроме сахара, перемешайте и доведите до лёгкого кипения.

Шаг 3. Накройте кастрюлю крышкой и тушите соус 1,5–2 часа, время от времени помешивая. Затем снимите крышку и варите ещё 30 минут, чтобы соус загустел и стал насыщенным. В конце посолите, поперчите и при необходимости добавьте сахар.

Шаг 4. Сырный соус. В сотейнике слегка подогрейте молоко. В другой большой кастрюле растопите сливочное масло на средне-слабом огне, добавьте муку и постоянно помешивайте 1 минуту. Влейте примерно 1 стакан молока, помешивая, чтобы получилась однородная масса, затем добавьте остальное молоко.

Шаг 5. Увеличьте огонь до средне-сильного. Помешивайте сначала время от времени, а через несколько минут — уже регулярно, пока соус не загустеет (примерно 5–8 минут). Он должен покрывать обратную сторону ложки. Снимите с огня, добавьте сыр, мускатный орех, соль и перец и перемешивайте, пока сыр не растает.

Шаг 6. Сборка. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите форму примерно 33 × 22 × 7 см. Смажьте дно небольшим количеством рагу и выложите слой листов лазаньи, подгоняя их по размеру. Выложите примерно 2,5 стакана рагу и полейте 1 стаканом сырного соуса.

Шаг 7. Повторите слои: листы лазаньи, рагу и сырный соус — ещё дважды. Сверху выложите четвёртый слой листов, залейте оставшимся сырным соусом и посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте 25 минут или до золотистой корочки и пузырьков. Перед нарезанием дайте лазанье постоять 5–10 минут.

Подавайте классическую лазанью горячей, украсив свежим базиликом или петрушкой. Блюдо отлично переносит заморозку, поэтому его можно приготовить заранее и разогреть в нужный момент.

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