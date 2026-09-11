Рецепт сочной лазаньи мы уже публиковали — а классическая лазанья готовится совсем иначе. Это традиционная итальянская версия с медленно томлёным рагу болоньезе и нежным сырным соусом бешамель вместо рикотты. Блюдо получается многослойным, сочным и очень сытным, а белый соус делается без сливок.
Лазанья состоит из трёх частей: мясного соуса, белого сырного соуса, а также сборки и запекания. Мясной соус — это, по сути, болоньезе, которое долго тушат, чтобы говядина стала мягкой и буквально таяла во рту.
Ингредиенты для классической лазаньи
Для мясного соуса рагу:
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- 1 луковица, мелко нарезанная;
- 1 средняя морковь, очень мелко нарезанная кубиками;
- 1 стебель сельдерея, очень мелко нарезанный;
- 2 зубчика чеснока, измельчённые;
- 1 кг говяжьего фарша;
- 800 г измельчённых томатов в собственном соку;
- четверть стакана томатной пасты;
- 1 стакан (примерно 240 мл) сухого красного вина, например пино нуар;
- 3 кубика говяжьего бульона, раскрошенные;
- 2 лавровых листа;
- по 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна и орегано;
- 2 чайные ложки ворчестерского соуса;
- 1–2 чайные ложки сахара (при необходимости);
- 1/2 чайной ложки соли и чёрный молотый перец.
Для сырного соуса бешамель:
- 60 г сливочного масла;
- 1/2 стакана муки;
- 4 стакана (примерно 1 л) молока;
- 2 стакана (примерно 200 г) тёртого сыра, который хорошо плавится: грюйер, чеддер, колби или пармезан;
- щепотка свеженатёртого мускатного ореха;
- соль и перец по вкусу.
Для сборки:
- 350 г свежих листов лазаньи (или 250 г сухих);
- 1,5 стакана тёртой моцареллы;
- мелко нарезанный базилик или петрушка для подачи (по желанию).
Как приготовить классическую лазанью: пошагово
Шаг 1. Мясной соус. В большой кастрюле с толстым дном разогрейте оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок, лук, сельдерей и морковь и готовьте примерно 10 минут, пока овощи не станут мягкими и сладкими, но не подрумянятся.
Шаг 2. Добавьте говяжий фарш, увеличьте огонь и обжаривайте, разбивая мясо лопаткой, пока оно не станет коричневым. Затем добавьте остальные ингредиенты для рагу, кроме сахара, перемешайте и доведите до лёгкого кипения.
Шаг 3. Накройте кастрюлю крышкой и тушите соус 1,5–2 часа, время от времени помешивая. Затем снимите крышку и варите ещё 30 минут, чтобы соус загустел и стал насыщенным. В конце посолите, поперчите и при необходимости добавьте сахар.
Шаг 4. Сырный соус. В сотейнике слегка подогрейте молоко. В другой большой кастрюле растопите сливочное масло на средне-слабом огне, добавьте муку и постоянно помешивайте 1 минуту. Влейте примерно 1 стакан молока, помешивая, чтобы получилась однородная масса, затем добавьте остальное молоко.
Шаг 5. Увеличьте огонь до средне-сильного. Помешивайте сначала время от времени, а через несколько минут — уже регулярно, пока соус не загустеет (примерно 5–8 минут). Он должен покрывать обратную сторону ложки. Снимите с огня, добавьте сыр, мускатный орех, соль и перец и перемешивайте, пока сыр не растает.
Шаг 6. Сборка. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите форму примерно 33 × 22 × 7 см. Смажьте дно небольшим количеством рагу и выложите слой листов лазаньи, подгоняя их по размеру. Выложите примерно 2,5 стакана рагу и полейте 1 стаканом сырного соуса.
Шаг 7. Повторите слои: листы лазаньи, рагу и сырный соус — ещё дважды. Сверху выложите четвёртый слой листов, залейте оставшимся сырным соусом и посыпьте тёртой моцареллой. Запекайте 25 минут или до золотистой корочки и пузырьков. Перед нарезанием дайте лазанье постоять 5–10 минут.
Подавайте классическую лазанью горячей, украсив свежим базиликом или петрушкой. Блюдо отлично переносит заморозку, поэтому его можно приготовить заранее и разогреть в нужный момент.
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