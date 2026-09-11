Запеченный картофель в нежном сырном соусе — блюдо, которое выглядит празднично, а готовится на удивление просто.

Рецепт вареников с картошкой мы уже публиковали — а запеченный картофель требует совсем другого подхода. Это нежное, сливочное и аппетитно золотистое блюдо, которое одинаково уместно и на праздничном столе, и на обычном зимнем ужине.

Основой блюда являются тонкие ломтики картофеля в густом сырном соусе. Главное — нарезать картофель равномерно, чтобы он пропекся одинаково во всех местах.

Ингредиенты для запеченного картофеля

5 ст. ложек сливочного масла (разделить);

¼ стакана (примерно 30 г) пшеничной муки;

2½ стакана (примерно 600 мл) молока;

½ стакана (примерно 120 мл) сливок;

1¼ ч. ложки мелкой соли (или по вкусу);

¼ ч. ложки свежемолотого черного перца;

1 ч. ложка лукового порошка;

½ ч. ложки чесночного порошка;

2 стакана (примерно 200 г) тертого сыра грюйер или белого чеддера (разделить пополам);

1,4 кг желтого картофеля (можно не чистить);

зеленый лук-шнитт для подачи — по желанию.

Как приготовить запеченный картофель: пошагово

Разогрейте духовку до 175 °C. Одной столовой ложкой масла смажьте форму примерно 23×33 см.

В большой кастрюле на среднем огне растопите оставшиеся 4 столовые ложки масла. Добавьте муку и энергично помешивайте венчиком около 2 минут, чтобы убрать мучной привкус.

Постепенно, не переставая помешивать, влейте молоко, а затем сливки. Добавьте соль, перец, луковый и чесночный порошок и варите, помешивая, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте еще приправ по вкусу.

Снимите кастрюлю с огня и вмешайте половину тертого сыра, пока он полностью не расплавится.

Нарежьте картофель тонкими кружочками толщиной примерно 3 мм. Быстрее всего это сделать в кухонном комбайне или на специальной терке-мандолине.

Добавьте картофель к сырному соусу и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом. Выложите картофель ровным слоем в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшимся тертым сыром.

Накройте форму фольгой и запекайте 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–30 минут, пока верх не станет золотистым, а картофель не станет мягким и будет легко протыкаться вилкой.

При желании в конце можно включить гриль на 1–2 минуты для более выразительной корочки, но следите, чтобы она не подгорела.

Дайте блюду отдохнуть 15 минут перед подачей. При желании украсьте зеленым луком и свежемолотым черным перцем.

Подавать запеченный картофель лучше всего теплым — как гарнир к запеченному мясу или праздничной индейке. Остатки храните в холодильнике до 4–5 дней, а перед подачей разогрейте под фольгой при 175 °C около 25 минут.

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