Рецепт вареников с картошкой мы уже публиковали — а запеченный картофель требует совсем другого подхода. Это нежное, сливочное и аппетитно золотистое блюдо, которое одинаково уместно и на праздничном столе, и на обычном зимнем ужине.
Основой блюда являются тонкие ломтики картофеля в густом сырном соусе. Главное — нарезать картофель равномерно, чтобы он пропекся одинаково во всех местах.
Ингредиенты для запеченного картофеля
- 5 ст. ложек сливочного масла (разделить);
- ¼ стакана (примерно 30 г) пшеничной муки;
- 2½ стакана (примерно 600 мл) молока;
- ½ стакана (примерно 120 мл) сливок;
- 1¼ ч. ложки мелкой соли (или по вкусу);
- ¼ ч. ложки свежемолотого черного перца;
- 1 ч. ложка лукового порошка;
- ½ ч. ложки чесночного порошка;
- 2 стакана (примерно 200 г) тертого сыра грюйер или белого чеддера (разделить пополам);
- 1,4 кг желтого картофеля (можно не чистить);
- зеленый лук-шнитт для подачи — по желанию.
Как приготовить запеченный картофель: пошагово
Разогрейте духовку до 175 °C. Одной столовой ложкой масла смажьте форму примерно 23×33 см.
В большой кастрюле на среднем огне растопите оставшиеся 4 столовые ложки масла. Добавьте муку и энергично помешивайте венчиком около 2 минут, чтобы убрать мучной привкус.
Постепенно, не переставая помешивать, влейте молоко, а затем сливки. Добавьте соль, перец, луковый и чесночный порошок и варите, помешивая, пока соус не загустеет. При необходимости добавьте еще приправ по вкусу.
Снимите кастрюлю с огня и вмешайте половину тертого сыра, пока он полностью не расплавится.
Нарежьте картофель тонкими кружочками толщиной примерно 3 мм. Быстрее всего это сделать в кухонном комбайне или на специальной терке-мандолине.
Добавьте картофель к сырному соусу и хорошо перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт соусом. Выложите картофель ровным слоем в подготовленную форму и посыпьте сверху оставшимся тертым сыром.
Накройте форму фольгой и запекайте 60 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15–30 минут, пока верх не станет золотистым, а картофель не станет мягким и будет легко протыкаться вилкой.
При желании в конце можно включить гриль на 1–2 минуты для более выразительной корочки, но следите, чтобы она не подгорела.
Дайте блюду отдохнуть 15 минут перед подачей. При желании украсьте зеленым луком и свежемолотым черным перцем.
Подавать запеченный картофель лучше всего теплым — как гарнир к запеченному мясу или праздничной индейке. Остатки храните в холодильнике до 4–5 дней, а перед подачей разогрейте под фольгой при 175 °C около 25 минут.
Ранее Politeka сообщала, быстрый рецепт дерунов без терки.
Также Politeka писала, рецепт картофельно-сырного супа от звезды «Мастер Шеф».
Как сообщала Politeka, картофельные деруны с грибным соусом по рецепту звезды «Мастер Шеф».