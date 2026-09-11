Газ для бюджетных учреждений Прикарпатья с октября 2026 года может подорожать с 16 390 до 25 875 гривен за 1000 кубометров.

Коммунальные тарифы в Ивано-Франковской области снова пересматривают — на этот раз газ для бюджетных учреждений Прикарпатья могут повысить сразу в 1,5 раза: с 16 390 до 25 875 гривен за 1000 кубометров.

Подорожание запланировано с октября 2026 года, но окончательного решения пока нет: сейчас речь идет лишь о проекте постановления правительства. Поэтому итоговая цифра может измениться, однако само направление движения вверх уже вызвало острую реакцию Ассоциации городов Украины.

О возможном подорожании сообщил Юрий Стефанчук, ссылаясь на позицию АГУ. Новая цена ударит прежде всего по бюджетам школ, детских садов, больниц, социальных объектов и пунктов несокрушимости в громадах области — именно эти учреждения покупают газ по тарифу, который предлагают пересмотреть.

Заместитель исполнительного директора — директор Аналитического центра АГУ Ярослав Рабошук подчеркнул, что источники покрытия дополнительных расходов нужно определить в бюджетах громад заранее. В ассоциации призвали правительство не повышать тариф без отдельного финансирования для территориальных громад.

В АГУ также предупредили о рисках для прохождения отопительного сезона. Организация обратилась в Кабинет Министров с просьбой отклонить предложенное изменение цены, а само подорожание, по оценкам ассоциации, может усложнить работу пунктов несокрушимости и реализацию планов устойчивости громад.

Сколько придется переплатить громадам

Для территориальных громад разница существенная: за каждые 1000 кубометров придется платить на 9 485 гривен больше (25 875 − 16 390). Если постановление примут, расходы на газ для отопления школ, садов и больниц вырастут более чем наполовину как раз накануне старта отопительного сезона — без уже заложенного финансирования громадам придется искать эти деньги внутри собственных бюджетов.

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