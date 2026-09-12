Мобилизованным военным службу в особый период до сих пор засчитывают «один к одному», без повышающего коэффициента, тогда как контрактники имеют льготный зачет стажа. В Минсоцполитики отказываются уравнять их в правах, ссылаясь на договоренности с МВФ.

Пенсионный стаж в Украине военным считают по-разному — мобилизованным службу в особый период до сих пор засчитывают «один к одному», без повышающего коэффициента. Об этом сообщает издание Today.ua.

Льготный зачет стажа за участие в боевых действиях имеют только те, кто служит по контракту и будет выходить на военную пенсию за выслугу лет. Мобилизованным гражданам стаж службы считают по общим правилам, как обычным гражданским работникам.

Какие права сейчас имеют мобилизованные

Закон дает мобилизованным право выйти на пенсию не в 60 лет, а раньше: мужчинам — в 55 лет, женщинам — в 50. Для досрочного выхода на пенсию нужен минимальный страховой стаж: мужчинам — не менее 25 лет, женщинам — не менее 20 лет.

Сам период службы мобилизованным начисляют без каких-либо коэффициентов — «один к одному». В то же время для контрактников предусмотрены механизмы льготного исчисления стажа, и именно эту разницу активисты называют несправедливой.

Почему в Минсоцполитики не поддерживают изменения

Общественная инициатива «Стаж под огнем» считает право на пенсию в 55 лет недостаточной компенсацией за риски для здоровья. Активисты обратились в Минсоцполитики, и там признали, что, вероятно, такой компенсации недостаточно, однако вносить изменения в закон не спешат.

Один из ключевых аргументов ведомства — договоренности Украины с Международным валютным фондом. Речь идет о Меморандуме от 2 июля 2026 года, положения которого предусматривают контроль за расходами Пенсионного фонда.

Правозащитники обращают внимание на другое: поручение премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос социальных гарантий военнослужащих было дано еще в 2024 году. То есть, по их мнению, проблема возникла не накануне договоренностей с кредиторами — времени для законодательного урегулирования было достаточно.

Какой компромисс предлагает государство

В Минсоцполитики заявляют о подготовке масштабной пенсионной реформы вместе с Министерством финансов и международными партнерами. Один из подходов — не вносить мобилизованных в систему льготного стажа по закону №1058-IV, а создать отдельную форму поддержки: дополнительную государственную выплату за боевой опыт.

Но именно этот вариант вызывает вопросы у активистов. Непонятно, из каких источников будут финансироваться такие выплаты. Кроме того, разовая или дополнительная финансовая поддержка не решает главной проблемы военных, которые после ранений, травм или плена могут потерять возможность вернуться к полноценной работе и не набрать необходимые 25 лет гражданского стажа.

Петиция: месяц службы за три

На сайте Президента продолжается сбор подписей под петицией, авторы которой предлагают законодательно закрепить льготный порядок исчисления стажа. Предложенная модель предусматривает три варианта коэффициента:

месяц службы за три — для военнослужащих, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или выполняли боевые задачи;

месяц за два — для службы на территориях, где ведутся боевые действия, если военный в боях участия не принимал;

месяц за два — за время пребывания во вражеском плену при наличии официального подтверждения.

Сторонники петиции настаивают: для защитников должны быть установлены конкретные, гарантированные законом правила исчисления страхового стажа, ведь будущие выплаты не могут полностью заменить право, которое непосредственно влияет на возможность получить пенсию.

Как поддержать петицию о льготном стаже

Подписать петицию можно на официальном сайте Президента Украины. Для этого нужно авторизоваться — например, через BankID или электронную подпись. После сбора необходимого количества голосов петицию должен рассмотреть глава государства.

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