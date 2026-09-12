На коммунальных предприятиях Ивано-Франковска открыты десятки вакансий — от благоустройства до бухгалтерии. Заработная плата стартует от 8 тысяч гривен.

Школьные обеды в Ивано-Франковской области — не единственная забота города: пока продолжается расширение программы бесплатного питания, коммунальные предприятия Ивано-Франковска открыли десятки вакансий в разных сферах. Как сообщает издание «Фиртка», заработная плата на этих должностях по состоянию на сентябрь 2026 года колеблется от 8 до 32 тысяч гривен.

Среди открытых должностей — заведующий отделением, лаборант химического анализа, а также рабочие по благоустройству, которых привлекают к уборке улиц и озеленению. Нужны также водители автобусов и спецтехники, трактористы, слесари, электрики, маляры и рихтовщики.

Кроме технических профессий, город ищет агрономов, инспекторов, бухгалтеров и социальных работников. Размер оплаты зависит от должности, квалификации и объема работы: самые высокие ставки обычно предлагают на руководящих и технических должностях, тогда как рабочим по благоустройству и вспомогательному персоналу — ниже.

В городском совете подчеркивают, что работа на коммунальных предприятиях — это возможность получить стабильную занятость, социальные гарантии и официальное трудоустройство. Для жителей, которые ищут подработку или планируют сменить сферу деятельности, такие вакансии становятся реальным вариантом с «белой» зарплатой.

Куда обращаться тем, кто ищет работу

Городские власти призывают желающих обращаться непосредственно в коммунальные предприятия Ивано-Франковска или в Центр занятости. Там можно получить консультацию по актуальным должностям, требованиям к кандидатам и порядку оформления. Полный перечень вакансий с детальными условиями опубликован на официальных ресурсах города.

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