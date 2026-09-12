В Украине дети из числа внутренне перемещенных лиц во время учебы и оздоровления могут получить ряд государственных выплат и льгот — от бесплатного питания до социальных стипендий и помощи на отдых. Для оформления части из них понадобится справка о статусе ВПЛ.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области — лишь часть государственной поддержки переселенцев: отдельная система выплат и льгот предусмотрена для детей ВПЛ во время учебы, оздоровления и пребывания под опекой. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной военной администрации, передает «Соцпортал». Для оформления части льгот понадобится справка о статусе ВПЛ.

Какие льготы доступны детям в садиках и школах

Дети дошкольного возраста со статусом ВПЛ имеют право на льготный прием в учреждения дошкольного образования, а также на бесплатное питание в детских садах. Школьники из числа переселенцев могут воспользоваться льготным зачислением в учреждения общего среднего образования.

Ученики, обучающиеся очно или по смешанной форме, получают бесплатные горячие обеды. Кроме того, для первоклассников предусмотрена одноразовая денежная помощь по программе «Пакет школьника» — 5 000 гривен на ребенка.

Какую поддержку могут получить студенты

Для детей ВПЛ, обучающихся в учреждениях профессионального образования, предусмотрено несколько видов государственной поддержки: социальная стипендия, первоочередное заселение в общежитие, бесплатное проживание и питание.

Студенты колледжей и вузов на бюджетной дневной форме могут рассчитывать на социальную стипендию, перевод на вакантные бюджетные места при поступлении, приоритетное заселение в общежитие, а в отдельных заведениях — еще и скидку на проживание. Для абитуриентов с временно оккупированных территорий действует упрощенная процедура поступления.

Помощь на оздоровление и другие выплаты

Для отдыха и восстановления здоровья детей действует государственная программа «єОздоровлення». Помощь составляет 14 165 гривен на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Средства зачисляют на специальную карту, а использовать их нужно в течение трех месяцев со дня поступления — на оплату путевки в оздоровительное учреждение.

Отдельные виды поддержки предусмотрены для усыновителей: денежная помощь 41 280 гривен на ребенка, оплачиваемые отпуска и социальное сопровождение. Семьям, которые временно взяли на воспитание ребенка, оставшегося без родительской опеки из-за войны, назначают социальную помощь «Дитина не сама» — на шесть месяцев; ее размер зависит от возраста и состояния здоровья ребенка.

Как оформить государственную помощь

Чтобы оформить предусмотренные государством выплаты и льготы, родителям, усыновителям, опекунам или другим уполномоченным лицам следует обратиться в органы социальной защиты населения, ЦНАП или местную общину. Перед обращением стоит уточнить перечень необходимых документов, поскольку он отличается в зависимости от конкретного вида помощи. Для большинства льгот к пакету документов добавляют справку о статусе ВПЛ.

По данным «Соцпортала», в Украине насчитывается 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц, и лишь около 80 тысяч из них живут в местах временного размещения.

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