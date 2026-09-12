В Україні діти з числа внутрішньо переміщених осіб під час навчання та оздоровлення можуть отримати низку державних виплат і пільг — від безкоштовного харчування до соціальних стипендій і допомоги на відпочинок. Для оформлення частини з них знадобиться довідка про статус ВПО.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області — лише частина державної підтримки переселенців: окрема система виплат і пільг передбачена для дітей ВПО під час навчання, оздоровлення та перебування під опікою. Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної військової адміністрації, передає «Соцпортал». Для оформлення частини пільг знадобиться довідка про статус ВПО.

Які пільги доступні дітям у садочках і школах

Діти дошкільного віку зі статусом ВПО мають право на пільговий прийом до закладів дошкільної освіти, а також на безкоштовне харчування в дитячих садках. Школярі з числа переселенців можуть скористатися пільговим зарахуванням до закладів загальної середньої освіти.

Учні, які навчаються очно або за змішаною формою, отримують безкоштовні гарячі обіди. Крім того, для першокласників передбачена одноразова грошова допомога за програмою «Пакет школяра» — 5 000 гривень на дитину.

Яку підтримку можуть отримати студенти

Для дітей ВПО, які навчаються у закладах професійної освіти, передбачено кілька видів державної підтримки: соціальна стипендія, першочергове заселення в гуртожиток, безкоштовне проживання та харчування.

Студенти коледжів та вишів на бюджетній денній формі можуть розраховувати на соціальну стипендію, переведення на вакантні бюджетні місця під час вступу, пріоритетне заселення в гуртожиток, а в окремих закладах — ще й знижку на проживання. Для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій діє спрощена процедура вступу.

Допомога на оздоровлення та інші виплати

Для відпочинку та відновлення здоров'я дітей діє державна програма «єОздоровлення». Допомога становить 14 165 гривень на дитину віком від 7 до 18 років. Кошти зараховують на спеціальну картку, а використати їх потрібно протягом трьох місяців з дня надходження — на оплату путівки до оздоровчого закладу.

Окремі види підтримки передбачені для усиновителів: грошова допомога 41 280 гривень на дитину, оплачувані відпустки та соціальний супровід. Сім'ям, які тимчасово взяли на виховання дитину, що залишилася без батьківського піклування через війну, призначають соціальну допомогу «Дитина не сама» — на шість місяців; її розмір залежить від віку та стану здоров'я дитини.

Як оформити державну допомогу

Щоб оформити передбачені державою виплати й пільги, батькам, усиновителям, опікунам або іншим уповноваженим особам слід звернутися до органів соціального захисту населення, ЦНАП або місцевої громади. Перед зверненням варто уточнити перелік необхідних документів, оскільки він відрізняється залежно від конкретного виду допомоги. Для більшості пільг до пакета документів додають довідку про статус ВПО.

За даними «Соцпорталу», в Україні налічується 4,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, і лише близько 80 тисяч із них живуть у місцях тимчасового розміщення.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО в Полтавській області: кому доступні виплати за новою програмою.

Також Politeka повідомляла, грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто має право на виплати та як їх отримати.

Як повідомляла Politeka, грошова допомога для ВПО у Рівненській області: хто може далі отримувати виплати.