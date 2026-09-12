У 2026 році "Резерв+" лишається головним цифровим сервісом Міноборони: більшість відстрочок оформлюють і продовжують онлайн, а електронний військово-обліковий документ має таку саму силу, як паперовий.

Відстрочка від мобілізації та військовий облік в Україні у 2026 році остаточно перейшли в цифровий формат. Через офіційний застосунок Міноборони "Резерв+" військовозобов'язані тепер оформлюють більшість відстрочок онлайн, отримують електронний військово-обліковий документ із QR-кодом і навіть сплачують окремі штрафи — без черг у ТЦК.

Що таке "Резерв+" і яку інформацію він показує

"Резерв+" — офіційний мобільний застосунок Міністерства оборони України. Після авторизації через BankID користувач бачить інформацію про себе з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг": військово-обліковий статус, дані про ТЦК, спеціальність, звання, результати ВЛК, наявну відстрочку чи бронювання, а також інформацію про можливі порушення правил військового обліку.

Чи має електронний документ юридичну силу

Так. Електронний військово-обліковий документ, сформований у "Резерв+", прирівнюється до паперового, а його справжність перевіряють за QR-кодом. Порядок формування такого документа визначений постановою Кабінету міністрів №559. Документ можна завантажити у PDF і роздрукувати, а термін його дії становить один рік від моменту формування — після зміни даних у реєстрі документ варто оновити.

Як оформити відстрочку онлайн

Для більшості доступних категорій процедура відбувається без завантаження сканів довідок. У застосунку потрібно відкрити розділ "Сервіси", обрати "Запит на відстрочку", вказати свою підставу, перевірити персональні дані та подати запит. Далі система сама звертається до державних реєстрів — зокрема ЄДЕБО, Пенсійного фонду, ДРАЦС та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Якщо підставу підтверджено, відстрочка з'являється у військово-обліковому документі та зберігається в "Оберезі".

Хто може оформити відстрочку онлайн

Перелік цифрових відстрочок поступово розширюється. Станом на 11 вересня 2026 року через "Резерв+" онлайн доступні такі категорії:

люди з інвалідністю — за наявності даних у державних реєстрах;

тимчасово непридатні — за наявності електронної постанови ВЛК;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I або II групи;

ті, чий чоловік або дружина мають інвалідність I чи II групи;

ті, в кого один із батьків має інвалідність I чи II групи;

чоловік або дружина військовослужбовця, які виховують дитину;

батько або мати, які самостійно виховують дитину;

студенти, аспіранти та окремі здобувачі освіти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів освіти (основне місце роботи та не менше 0,75 ставки);

вчителі та інші педагогічні працівники шкіл.

Остаточне право на відстрочку визначає не сам застосунок, а законодавство та інформація, яку можуть підтвердити державні реєстри.

Відстрочка для вчителів: що змінилося з 10 вересня

З 10 вересня 2026 року вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти можуть оформити відстрочку безпосередньо в "Резерв+". Щоб система підтвердила підставу, школа має бути основним місцем роботи, педагогічне навантаження — не менше 0,75 ставки, а відомості про роботодавця в АІКОМ і Пенсійному фонді повинні збігатися. Довідки завантажувати не потрібно.

Чи потрібно йти до ТЦК після відстрочки

Ні. Якщо відстрочка оформлена та відображається у військово-обліковому документі "Резерв+", додатково отримувати паперову довідку в ТЦК не потрібно. З 1 листопада 2025 року електронний документ із QR-кодом став основним підтвердженням відстрочки. Більше того, ТЦК та СП більше не приймають від громадян заяви на оформлення відстрочки: якщо підставу неможливо оформити онлайн, документи подають через ЦНАП.

Коли звертатися до ЦНАП

ЦНАП залишається офлайн-каналом для тих, чия підстава ще не цифровізована або не може бути підтверджена автоматично. Заяву можна подати в будь-який зручний ЦНАП, а не обов'язково за місцем військового обліку. Міноборони зазначає, що розгляд через ЦНАП може тривати до двох тижнів, і якщо правильно оформлені документи вже подані, людина на цей час не підлягає мобілізації.

Автоматичне продовження відстрочки

Більшість чинних відстрочок у 2026 році продовжуються без повторної заяви. За даними Міноборони, понад 90% відстрочок уже можуть продовжуватися автоматично — система перевіряє, чи зберігається підстава, та отримує інформацію з реєстрів. Якщо підстава актуальна, користувачеві нічого робити не потрібно: після продовження він отримує повідомлення, а нова інформація з'являється в "Резерв+".

Чому відстрочка не продовжилася автоматично

Найчастіша причина — держава не може підтвердити підставу через реєстри: відсутній РНОКПП, неправильно записане прізвище, не внесена інформація про інвалідність, шлюб чи дитину, або роботодавець подав іншу інформацію до ПФУ. Сама наявність паперового документа не означає, що "Резерв+" автоматично його побачить. Спочатку слід визначити, в якому реєстрі помилка, оновити відомості, дочекатися синхронізації та повторити запит. Якщо онлайн не виходить — документи подають до ЦНАП.

Що робити, якщо в "Резерв+" неправильні дані

Для частини помилок працює функція "Виправити дані онлайн" у розділі "Сервіси". Через неї можна, зокрема, повідомити, що людина вже є військовослужбовцем, хоча система показує її на обліку, або подати запит, коли інформацію про людину не знайдено в "Оберезі". Однак якщо помилка в ДРАЦС, Пенсійному фонді, ЄДЕБО чи АІКОМ, виправляти її потрібно саме в установі, яка веде ці дані. Після виправлення документ у "Резерв+" слід оновити.

Що означає "Вас розшукує ТЦК"

"Резерв+" не оголошує людину в розшук самостійно. Червоне повідомлення про звернення ТЦК до Національної поліції означає, що в реєстрі "Оберіг" зафіксоване порушення правил військового обліку та звернення ТЦК до поліції для доставлення людини з метою складання протоколу. Причину можна переглянути в розширеній інформації військово-облікового документа. Варто пам'ятати: наявність відстрочки чи бронювання не анулює раніше зафіксоване порушення правил військового обліку.

Які документи потрібні для відстрочки через "Резерв+"

Для більшості цифрових відстрочок жодні скани чи довідки завантажувати не потрібно — систему перевіряє сама за даними державних реєстрів. Потрібні лише актуальні відомості у відповідних базах: про інвалідність, шлюб, дітей, освіту чи місце роботи. Тому перед поданням запиту варто перевірити, що дані в ЄДЕБО, ПФУ, ДРАЦС та АІКОМ внесені коректно. Якщо підстава не підтверджується онлайн — подають заяву через будь-який ЦНАП.

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